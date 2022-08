Alger et Paris relancent, de plus belle, leur coopération bilatérale. En tout cas, c'est ce qui semble se profiler à la suite de cette visite officielle d'amitié du président français en Algérie. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a réservé un accueil chaleureux à son homologue français a, d'ailleurs, qualifié d' «encourageants» les résultats des discussions bilatérales entre les deux chefs d'État. Le président a également rappelé la possibilité de «tracer des perspectives prometteuses dans le partenariat spécial qui nous lie», a-t-il déclaré soulignant la volonté commune d'aller de l'avant et d' «intensifier les efforts afin de rehausser les relations entre les deux pays».

Une déclaration qui augure d'un renouveau certain, en tout cas souhaitable, qui caractérisera les relations bilatérales entre les deux pays. Une détermination commune qui pourrait également, concourir à trouver les passerelles et les formules nécessaires, afin d'édifier un partenariat profitable pour les deux pays. Cela ne saurait être sans effets sur les relations sociales et de bien- être entre les deux peuples et leurs projets d'avenir commun. Il faudrait se rendre à l'évidence que les Algériens et les Français partagent plus de traits communs et d'histoires de vivre ensemble, que de différends ou de sujets qui fâchent. En témoigne la forte communauté algérienne établie sur le sol français.

En politique, les choses diffèrent radicalement. Aujourd'hui, les deux présidents conscients des enjeux réels et des attentes des deux peuples entendent jouer la carte du réalisme politique. D'où l'intérêt de cette visite qui vient tourner une page incongrue, qui risquait de remettre en cause tant de points communs, de partages et d'héritages authentiques. Aujourd'hui, les deux présidents préfèrent regarder l'avenir avec des ambitions mesurées. Ainsi, il est annoncé la relance de plusieurs comités intergouvernementaux, notamment le comité de haut niveau CHN, le comité mixte économique franco-algérien, le comité de dialogue stratégique algéro-français et «une intensification des visites de haut niveau», à l'appui.

On annonce également une intensification de «la coopération à tous les niveaux et les échanges commerciaux». Il convient de souligner, à ce propos, que cette visite vient baliser le terrain à une relance de la coopération économique bilatérale entre les deux pays. Faut-il encore trouver les créneaux qui pourront capter l'intérêt des entreprises des deux pays. Il y a lieu de signaler, dans ce contexte, que le président Macron était accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires et de responsables d'organisations professionnelles.

Tels le cas de la patronne d'Engie, mais aussi des jeunes patrons d'entreprises, des startupeurs franco-algériens et autres représentants de filons nouveaux et novateurs, etc.... Il convient de rappeler que lors de la récente visite du Medef,en mai dernier à Alger, les patrons français se sont montrés très enthousiastes à l'idée de voir une nouvelle loi sur l'investissement promulguée en Algérie. Une manière de devancer les événements et anticiper les opérations de marketing politique entre les deux pays.

Aujourd'hui, vu que la volonté commune entre les deux pays est clairement affichée, il s'agira pour les entreprises françaises d'apporter clairement des solutions de partenariats adéquates et conformes aux attentes et aux nouvelles orientations de l'économie algérienne. En somme, les hommes d'affaires français sont appelés à être à l'écoute de leurs homologues algériens, en matière de filons et de valeurs ajoutées à développer en commun accord.