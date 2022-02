Respectée pour sa gestion parfaite de la pandémie de Covid-19, surprenante dans le redressement institutionnel réalisé dans un double contexte économique et sanitaire complexe et saluée pour la grande cohésion des mesures à portée sociale dont a bénéficiées la société, l'Algérie entame sa quête pour la maîtrise de son développement économique. Le président Tebboune qui se trouve depuis avant-hier à Doha est conscient de l'urgence historique de la prochaine bataille. L'Algérie a déjà tenté son affranchissement de sa dépendance du pétrole et échoué à chaque fois. L'oeuvre de Abdelmadjid Tebboune sera certainement mesurée à l'aune du combat qu'il a engagé depuis son arrivée à la présidence de la République. Mais surtout après le dépouillement du dernier bulletin de vote des dernières élections locales. L'année en cours sera celle de l'économie. Plus d'exportations hors hydrocarbures, d'investissements et d'innovations. La campagne ne sera pas de tout repos. Les Algériens dans leur ensemble savent à quel point l'émergence est une affaire complexe et difficile. Ils ont apprécié la méthodologie de leur Président qui, faut-il le reconnaître, a réalisé tout ce qu'il a promis. Le pays a traversé la bourrasque du Coronoavirus et de ses impacts sur l'économie. Le peuple touche du doigt les résultats du déploiement de l'Etat sur le pouvoir d'achat et n'a donc pas de raison de douter d'une véritable relance économique dans le courant de l'année.

Vue de l' étranger, la résilience de l'Algérie face aux épreuves est autant de preuves de puissance, révélant une nation bien assise et prête à se lancer. Le Président Tebboune, qui a souvent souligné l'importance du pays sur l'échiquier régional, sait mesurer la force d'un Etat qui sort d'une crise à triple dimension, politique, économique et sanitaire, sans recourir à l'endettement extérieur, tout en maintenant les acquis sociaux. Les grands équilibres macroéconomiques témoignent de la gestion efficace de ces deux dernières années, à tout point de vue. Alors que beaucoup de pays ont fait exploser leur niveau d'endettement, l'Algérie a réalisé un excédent commercial et maintenu ses réserves de change à 44 milliards de dollars.

Les observateurs admettent ainsi le succès d'une stratégie qui a transformé les fragilités institutionnelle, politique et sociale en autant de victoires. C'est dire que les batailles de Covid-19, de la stabilité sociale et des équilibres financiers du pays ont été très largement remportées. Il reste la mère des batailles, celle de l'émergence économique. Celle-ci se mène à l'interne et à l'international. En cela, la participation du président de la République au sommet des pays producteurs de gaz illustre une réelle volonté d'afficher une détermination à défendre une position de leader en Afrique du Nord et d'un des principaux fournisseurs de l'Europe en énergie. La puissance de l'Algérie s'en est d'ailleurs trouvée confirmée, puisqu'il est désormais acquis qu'Alger abritera le prochain sommet du gaz en 2023. Ayant déjà été au centre de l'équation énergétique mondiale, notre pays récupérera son rôle et son influence, laquelle s'en trouve confortée dans le monde arabe, actuellement bouillonnant de dynamisme, à l'idée de l'organisation à Alger du prochain sommet de la Ligue des Etats arabes. Ces deux importants rendez-vous multilatéraux propulseront le pays dans une sphère géostratégique, tant au plan diplomatique qu'énergétique. Alger gagnera considérablement en visibilité et ses partenaires constateront par eux-mêmes la solidité interne et la pertinence de son action à l'international.Pays leader, l'Algérie l'est déjà. Et grâce à sa résilience, elle démontre, chiffres à l'appui, de grandes compétences dans la gouvernance de situations complexes. Le Président Tebboune, qui en est le timonier, a fait montre d'une clairvoyance politique certaine. Il sait que l'émergence économique doit nécessairement s'accompagner par un déploiement stratégique dans la région d'influence de l'Algérie. Il a actionné la machine diplomatique. Celle-ci a déjà plusieurs succès à son actif. Le chemin reste long et les batailles nombreuses...