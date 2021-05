Dans le cadre de la modernisation de ses services, l'Agence nationale de l'emploi a lancé une campagne médiatique des services numériques développés par le secteur, et ce avec la participation de toutes les succursales wilayales de l'emploi. Un plan de communication qui s'étend sur la période d'un mois a été élaboré dans ce sens. Le chef d'antenne de wilaya de Béjaïa, en l'occurrence Yazid Tizerarine, s'est rapproché de notre bureau à Béjaïa pour nous informer sur les tenants et les aboutissants de cette modernisation des services de l'emploi mis en oeuvre par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale(Mtess).

Cette initiative vise à sensibiliser le citoyen, et notamment les usagers du secteur, sur les plates-formes numériques qui ont été préalablement mis à leur disposition, ainsi que sur la nécessité et l'importance de leur utilisation. Cette opération s'effectue au niveau des sièges des différentes succursales wilayales de l'emploi, par la mise en valeur des services numériques et des applications informatiques fournis par le secteur de l'emploi, et notamment par l'Agence nationale pour l'emploi.

Le choix de la numérisation est susceptible de réduire les charges, à la fois sur le citoyen et l'administration, en facilitant et en simplifiant les procédures administratives d'une part, et en fournissant un service électronique de qualité, d'autre part.

Le secteur compte plus de 118 e-ser-vices fournis par plus de 35 plates-formes numériques. Aussi, 40 procédures administratives inhérentes aux activités économiques soumises à licence ont été numérisées, dont 31 sont entrées en service, alors que neuf autres procédures sont en phase d'essai, dont 15 services fournis par l'Agence nationale de l'emploi, via quatre plates-formes, dont trois peuvent être téléchargées sur les téléphones mobiles via Playstore. Il s'agit, selon le chef d'agence de Béjaïa de: l'application «Mon Offre», l'application «Mon Agence» et l'application «Référentiel métiers NAM». S'agissant du système informatique, «WassitOnline», il est accessible via le lien: https://wassitonline.anem.dz. Les services électroniques fournis par l'Agence nationale de l'emploi sont «WassitOnline», service dédié à l'espace demandeurs d'emploi: «Espace Demandeur». Cet espace a été créé en 2018, il s'adresse à la catégorie des demandeurs d'emploi et propose plusieurs services, à savoir, notamment l'inscription des demandeurs d'emploi, la mise à jour des données personnelles, la consultation des offres d'emploi, l'impression du CV établi et de la carte d'inscription, la consultation de la liste des demandeurs d'emploi orientés et des demandeurs d'emploi convoqués. Il est accessible via le lien: https://wassitonline.anem.dz. On note aussi les services dédiés à l'espace «Employeur»: créé en 2018, cet espace, accessible via le lien: https://wassitonline.anem.dz s'adresse aux utilisateurs et fournit plusieurs services, à savoir l'identification de l'utilisateur, la création d'un compte pour l'utilisateur à distance et la possibilité de mise à jour, le dépôt d'offre d'emploi, la consultation et sélection des candidats, les avis d'orientation.

Un référentiel métier (application Web, PC et Android) «NAME», a été développé par étapes, à partir de 2015, date à laquelle une version PC a été mise au point. Quant à la version mobile, elle est sortie en 2017; la version Web, en 2019. Ce référentiel s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux salariés, aux conseillers en emploi et aux agences d'emploi privées en leur fournissant plusieurs services représentés, dont la recherche par emploi par compétences et par secteur professionnel, accessible via le lien: http://name.anem.dz/. À souligner l'application «Mon Agence», qui a été créée en 2017 au profit aussi bien des demandeurs d'emploi que des utilisateurs, leur proposant un service de localisation des agences d'emploi avec identification de leurs données. L'application «Mon offre» (Web, Android), accessible via les liens: «Wassit Online | Anem», a été créée en 2018, s'adressant aux demandeurs d'emploi pour leur permettre d'accéder aux offres d'emploi.