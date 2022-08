Ils sont pompiers, soldats ou simples citoyens. Ils n'ont pas hésité une seconde, à braver les flammes et la fumée pour venir en aide à leurs concitoyens.

En effet, les dramatiques incendies qui ont frappé l'est du pays, à la fin de la semaine dernière, ont encore une fois montré le courage qui fait la réputation du «pays d'un million et demi de martyrs». 60 ans après leurs aînés, les descendants de Larbi Ben M'hidi et Krim Belkacem, montrent qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour le bien de leur pays. On a pu le voir, mercredi dernier, où des Algériens des 58 wilayas du pays se sont mobilisés comme un seul homme pour combattre les feux. À peine quelques heures après le début des incendies, des citoyens volontaires ont commencé à affluer sur les wilayas sinistrées pour venir porter main forte aux agents de la Protection civile et aux soldats de l'ANP qui affrontaient jusqu'à épuisement les feux.

Des héros anonymes. Certains ont même perdu la vie en essayant de sauver des compatriotes. À l'image de l'histoire de ce jeune trentenaire d'El Tarf, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Il aurait aidé plusieurs familles à échapper à une mort certaine avant d'être pris au piège et mourir en héros!

L'histoire se souviendra de lui comme elle s'est souvenue de ces dizaines de citoyens qui ont laissé leur vie, l'an dernier, pour sauver des centaines de personnes prises elles aussi dans le piège des flammes.

Hommes courage

À ces Algériens lambda, il faut aussi ajouter ces soldats de l'Armée nationale populaire (ANP). À chaque catastrophe qui frappe le pays, ils sont aux premières loges pour porter main forte à leurs compatriotes. Lors des derniers incendies, le Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) a mobilisé ses troupes pour participer à l'extinction des feux. Soldats de l'armée de terre et pilotes des Forces aériennes prennent part part aux opérations anti-incendie au niveau des forêts des wilayas de l'est du pays. Ils l'ont fait au péril de leur vie car les conditions climatiques lors de telless opérations constituent un véritable suicide. Les vents forts rendaient impossible l'intervention des hélicoptères dans ces zones à risques. Mais il fallait absolument le faire afin d'empêcher les flammes d'avancer vers les agglomérations et effacer ville et village de la carte. Leur courage et leur abnégation ont fini par payer. Avec les pompiers, ils ont réussi à éteindre très rapidement les feux, sauvant la faune et la flore en plus de vies humaines. Pourtant, le souvenir de 25 de leurs collègues tombés en martyrs, un an plus tôt, était toujours vivace. On se rappelle de ces 25 soldats qui ont péri sous les flammes lors des incendies criminelles de Tizi Ouzou. Ils s'étaient sacrifiés pour évacuer les villageois, surpris par les feux. Ils ont sauvé des centaines de personnes avant de tomber en martyrs.

Ennemi non conventionnel

Malgré ce drame, nos militaires n'ont pas réfléchi un seul instant pour aller combattre un ennemi «non-conventionnel», un ennemi auquel ils ne sont pas habitués ni entraînés pour le combattre. Mais comme ne cesse de le répéter le Haut commandement de l'ANP, ils ont fait un serment. Celui d'être mobilisés aux côtés de leurs concitoyens afin de les protéger quelles que soient les circonstances. Il s'agit du même

serment fait par les soldats du feu! Des «anges gardiens» comme aiment les appeler affectueusement les Algériens. Car ils ont toujours répondu présent lors des moments difficiles vécus par l'Algérie. Ils étaient aux premières loges lors des tremblements de terre de Chlef et Boumerdès. Ils l'étaient aussi pour les inondations de Bab El Oued. On a aussi pu compter sur leur courage lors des terribles incendies de l'été dernier et la pandémie de la Covid-19.

Cet été n'a également pas été de tout repos pour nos pompiers. Ils ont encore une fois dû combattre les feux de forêts jusqu'à épuisement, avec les habituels secours et évacuations, accidents de la circulation, noyades. Malgré toute cette pression, ils ont toujours répondu à l'appel de la nation! Il s'agit d'un «corps courage».

Ils l'ont encore prouvé, cette semaine, en réussissant à venir à bout des flammes après deux jours, sans arrêt, de rude bataille.

Les images de ces pompiers, visages noirs de cendre, en train de faire le «sujûd» (prosternation devant Allah) a fait le tour de la Toile. Ils remerciaient Dieu de leur avoir donné le courage et la force de venir à bout de ces feux, malgré leur épuisement physique et les conditions météorologiques insoutenables. Des images qui résument à elles seules le combat de ces héros, qu'ils soient pompiers, soldats ou citoyens anonymes.

Les Algériens leur rendent un vibrant hommage. Pour eux, ce sont les «moudjahidine» des temps modernes...