Soixante et un ans après, le massacre du 17 octobre 1961 fait encore parler de lui. Les historiens des deux rives s'accordent à dire que ce massacre qui s'est déroulé en métropole garde toujours la plaie de l'histoire ouverte.

Des Algériens de l'immigration ont été victimes d'une répression sanglante par la police française incarnée à cette époque par le sinistre préfet de police de Paris de 1958 à 1962, Maurice Papon. Contrairement à certains écrits et historiettes colportés par les ultras de l'époque qui accusaient les Algériens de l'immigration de semer la terreur en métropole en occupant la capitale, les raisons des manifestations du 17 octobre 1961 qui se sont transformées en un véritable bain de sang, c'est bien l'instauration du couvre-feu destiné aux seuls Algériens par l'administration coloniale. Les historiens et les témoins rescapés de ce massacre du 17 octobre 1961 ont tous rappelé que les Algériens qui sont venus pour manifester leur rejet du couvre-feu raciste, étaient accompagnés de leurs femmes et leurs enfants. Ce qui renseigne sur le caractère pacifique de la manifestation. 45.000 Algériens de l'immigration ont été la cible de la police parisienne.

Cette journée sanglante a été couverte par la presse coloniale d'une manière caricaturale. Elle a fait allusion à trois victimes lors de cette manifestation dont l'une d'entre elles, par une crise cardiaque.

La Force de Police Auxiliaire (FPA), une police qui a été renforcée par des éléments hostiles au mouvement de libération de l'Algérie, à l'image des harkis et les ultras, a «excellé» dans la répression en quadrillant les immigrés algériens dans la capitale et la banlieue. La torture, les disparitions et les assassinats étaient le mode opératoire par excellence de cette force de police auxiliaire. C'est dire que la répression était planifiée par la préfecture de police de Paris pour imposer un nouveau statu quo dont le Front de Libération nationale (FLN) avait déterminé le «jeu» en faisant rallier la quasi- majorité des Algériens de l'immigration à la cause de la libération et de l'indépendance du pays.

Plusieurs historiens du côté français ont reflété cet événement macabre en le qualifiant de plus sanglant et barbare après celui qui avait caractérisé la Commune de Paris en termes de répression des plus barbares. Les noyades dans la Seine ont pris une tournure gravissime à telle enseigne que les Français de la métropole faisaient assister les gens de secours et de repêchage des corps. C'est dire que l'image était insoutenable au vu du degré de la répression et du massacre dont ont été victimes les Algériens de l'immigration qui sont sortis pour manifester pacifiquement leur refus du couvre-feu sélectif et leur soutien au FLN comme seul représentant du peuple algérien en quête de recouvrement de son indépendance.

Un historien et chercheur algérien, Hassan Remaoun en l'occurrence, avait publié un livre il y a de cela une année, il revient sur le massacre du 17 octobre 1961 et ses mobiles réels. À ce propos, l'historien souligne dans son livre que «L'objectif était d'affaiblir au maximum le FLN, pour réduire sa représentativité au moment où des négociations se déroulaient entre les nationalistes et les autorités coloniales. Ceci en sus d'un contexte marqué par des désaccords au sein du gouvernement français sur l'attitude à adopter», a-t-il mentionné.

Idem pour l'historien français, Fabrice Riceputi qui a édité un livre «Ici on noya des Algériens - La bataille de Jean-Luc Einaudi pour la reconnaissance d'un crime policier raciste», consacré justement aux massacres du 17 octobre 1961 en les qualifiant de «crime d'État».

Dans ce sens, Fabrice Riceputi est revenu sur la vérité historique et l'approche mémorielle développée par la France officielle à propos de ces crimes coloniaux en général et du massacre du 17 octobre 1961 en particulier, à ce propos, il souligne que «La nature d'un crime d'État n'a ainsi toujours pas été reconnue par le pouvoir français, et dans un climat d'extrême-droitisation et de réhabilitation de l', je doute malheureusement qu'elle le soit», a-t-il rappelé.