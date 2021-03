Les forces obscures et les affidés de l'obscurantisme islamiste et leurs alliés les «qui-tue-quistes», versent dans l'ineptie sciemment entretenue pour les besoins d'une propagande mensongère et de bas étage à propos de l'institution militaire et le fallacieux slogan « Etat civil et non militaire».

Ce slogan n'est pas gratuit ni fortuit, il obéit à un agenda, voire une injonction dictée par des officines étrangères et les organismes qui promeuvent un «produit» néfaste au nom de leur «démocratie», à savoir le «régime change».

Ces officines recrutent, pour les besoins de leur stratégie de domination impérialiste et néolibérale, des agents sous la fallacieuse définition qui n'est pas en odeur de sainteté, à savoir d'ONG. D'ailleurs, le «régime change» émane de son ancêtre, la démarche ongiste comme moyen pour faciliter le travail de déstabilisation des pays qui ne cadrent pas avec les orientations et les doctrines desdites officines et puissances étrangères. L'une des formes de déstabilisation, apparaît comme l'idée condensée de la propagande contre l'institution militaire de l'Etat visé pour le transformer en une entité désintégrée et disloquée dans le but de préparer le terrain de la domination et de la recolonisation pour s'emparer des richesses et du potentiel naturel de l'Etat concerné.

La nébuleuse islamiste de Rachad et ses sbires n'utilisent pas ce dangereux slogan dans le but de justifier une approche politique qui a trait au changement et autres, bien au contraire, le recours à cette propagande répond à une manipulation savamment orchestrée par les mentors impérialistes avides de la reconquête et du repartage du monde sur la base du nouveau échiquier qui caractérise le monde actuel et sa nouvelle géopolitique dont les enjeux stratégiques ne sont plus ce qu'ils étaient avant l'émergence de la Chine comme acteur prépondérant et déterminant sur ledit échiquier mondial.

La nébuleuse islamiste aux ramifications internationales et à la solde de ses maîtres impérialo-sionistes est chargée de faire dans la diversion et la propagande pernicieuse pour brouiller les cartes et faire dans l'endoctrinement et la manipulation la plus éhontée des masses qui ne savent plus à quel saint se vouer. Les attaques contre l'Armée nationale populaire (ANP), font partie de cet agenda macabre, un agenda qui s'attelle à créer des crises internes sur fond d'une manipulation grossière et sordide pour fragiliser l'Etat national en recourant à la guerre de quatrième génération, à savoir la guerre de la Toile et du monde virtuel via des réseaux sociaux.

Pourquoi ladite nébuleuse islamiste ne s'attaque pas à Erdogan qui s'est permis d'ordonner à ses troupes militaires d'intervenir en Libye et en Syrie?

Et pourtant, c'est de la guerre qu'il s'agit, sauf que ces islamistes et ceux qui font leur jeu scabreux ne pipent mot quand c'est l'armée d'Erdogan et des autres armées s'inscrivant dans le giron de l'Otan et qui agissent sous la tutelle impérialo-sioniste.

Le slogan de « L'Etat civil et non militaire», c'est de la poudre aux yeux, pour la simple et unique raison que les forces obscurantistes ne croient pas une once quant à l'Etat civil, étant donné que leur démarche se résume en un «Khilafa» tous azimuts.

Faire le «forcing» en s'appuyant sur des slogans qui visent l'Armée nationale populaire (ANP), cela relève d'une feuille de route établie dans les laboratoires et des «think tank» et est distribuée à leurs agents qui à l'intérieur qui à l'extérieur pour semer le chaos et provoquer la dislocation de l'Etat national.

Ce qu'ils ignorent, c'est que leurs objectifs sont démasqués et leurs desseins sont déjoués, c'est ce qui explique leur furie et leur rage.

L'ANP est la colonne vertébrale, voire le fer de lance de l'Etat national et de ce fait, rien ne pourra faire de l'Algérie une entité où l'Etat et son armée se feront identifier en dehors de l'énoncé intrinsèque et organique en termes de synergie et de symbiose dans la perspective de parer à toutes les menaces et les velléités interventionnistes.