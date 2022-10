1- Mettre en avant l'importance de l'unité nationale comme base de toute résistance à l'occupation, à même de réaliser les objectifs légitimes du peuple palestinien, tout en adoptant la voie du dialogue et de la concertation pour résoudre les différends sur la scène palestinienne, dans le but de permettre à tous d'adhérer à l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), seul représentant légitime du peuple palestinien.

2- Consacrer le principe de partenariat politique entre les différentes forces nationales palestiniennes, notamment par le biais d'élections, de manière à permettre une large participation aux échéances nationales à venir dans la patrie mais aussi pour la diaspora.

3- Prendre des mesures pratiques pour consacrer la Réconciliation nationale et mettre fin à la division.

4- Renforcer et développer le rôle de l'OLP et en activer les institutions, avec la participation de toutes les factions palestiniennes, étant le seul représentant légitime et incontournable du peuple palestinien.

5- Élire le Conseil national palestinien à l'intérieur du pays et à l'étranger, sur la base du système de représentation proportionnelle intégrale, conformément à la formule consensuelle et aux lois adoptées avec la participation de toutes les forces palestiniennes dans un délai n'excédant pas un an, à compter de la date de signature de la présente Déclaration.

À cette occasion, l'Algérie exprime sa disponibilité à abriter la rencontre du nouveau Conseil national palestinien, favorablement accueillie par toutes les factions participant à cette conférence.

6- Accélérer l'organisation d'élections générales présidentielle et législatives dans la Bande de Ghaza et en Cisjordanie, y compris à El-Qods, capitale de l'État de Palestine, conformément aux lois en vigueur, dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date de signature de la présente Déclaration.

7- Fédérer les Institutions nationales palestiniennes et mobiliser les énergies et les ressources disponibles nécessaires pour mettre en oeuvre des projets de reconstruction et renforcer l'infrastructure et le tissu social du peuple palestinien, afin de soutenir sa résistance face à l'occupation israélienne.

8- Activer le mécanisme des secrétaires généraux des factions palestiniennes pour suivre la fin de la division et la réalisation de l'unité nationale et du partenariat politique national.

9- Un groupe de travail algéro-arabe sera chargé de superviser et de suivre la mise en oeuvre des clauses du présent accord, en coopération avec la partie palestinienne et sous la supervision d'Alger.