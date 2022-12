Des déclarations fortes et des positions fermes. Les propos tenus par le président chinois, Xi Jinping, en marge des travaux du Sommet sino-arabe de coopération et de développement, qui s'est tenu à Riyadh, renseignent sur la profondeur des relations entre l'Algérie et la Chine. Recevant, vendredi, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane le président Xi a «hautement salué les relations historiques de solidarité et de coopération entre les deux pays», se félicitant du niveau atteint par la coopération bilatérale dans le cadre du partenariat stratégique algéro-chinois», signé par les deux parties en 2014. Ce ne sont pas que des formules de convenance diplomatique formulées en pareilles occasions. On saisit toute la profondeur du propos quand le président Xi réaffirme «la pleine volonté de son pays d'approfondir et de diversifier ce partenariat pour y inclure de nouveaux domaines». Plus précis, le président chinois entend renforcer davantage «l'importante coopération existant dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, des mines, de l'exploitation minière et d'autres formes de coopération fructueuse auxquelles les deux parties sont attachées». Plus qu'une simple coopération restreinte dans le domaine économique, la Chine exprime sa «volonté de développer des relations de partenariat stratégique global entre l'Algérie». Venant de la part du géant chinois et surtout dans ce contexte géopolitique précis, ces propos sont lourds de sens.

En plus du caractère stratégique global des relations entre les deux pays, ces propos traduisent un soutien totale de la Chine à l'Algérie, notamment son action en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Le président Xi a en effet salué «le rôle de l'Algérie dans la région et réaffirmé le soutien de la Chine à ses démarches visant à instaurer la stabilité et à promouvoir le développement». Xi Jinping a chargé, à cette occasion le Premier ministre de transmettre, «ses salutations sincères au président Tebboune, ainsi que ses félicitations pour la réussite du Sommet arabe et d'avoir présidé avec brio le Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet». Et cerise sur le gâteau, il a exprimé sa volonté de rencontrer le président Tebboune en Chine, «en vue de poursuivre le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays».

La forte compétitivité de ses entreprises suffisent-ils à expliquer l'importance des marchés signés entre l'Algérie et la Chine? Ou alors est-ce le fruit d'une efficacité diplomatique orientée vers le volet économique? Il y a les deux à la fois et plus encore: Pékin s'appuie sur des arguments séduisants pour se distinguer de ses concurrents. D'abord, elle s'interdit toute ingérence dans les affaires internes de ses interlocuteurs. S'ajoute ensuite le contexte historique faisant de la Chine un pays qui ne souffre nullement du complexe de colonisateur contrairement aux pays occidentaux qui traînent ce lourd boulet.

L'Algérie a rejoint l'initiative chinoise «Ceinture et Route» (ou nouvelle route de soie) en 2018, et en mars 2022, les deux pays ont annoncé qu'ils étaient parvenus à un consensus sur le «plan exécutif pour la construction conjointe de l'initiative, qui sera signé dans les meilleurs délais». Il y a une semaine l'Algérie a annoncé, mardi, avoir signé un plan de coopération stratégique avec la Chine qui s'étend jusqu'en 2026, portant sur les domaines de l'économie, de l'énergie, de l'espace et de la culture. Depuis ces dix dernières années, la Chine est en tête du classement des pays exportateurs vers l'Algérie. Elle a doublé la France qui était pourtant le partenaire historique de l'Algérie pendant des décennies.

La profondeur historique et le caractère stratégique global des relations algéro-chinoises s'exprime en plus du volet économique, au niveau de la politique étrangère. Les deux pays défendent le principe immuable de la souveraineté territoriale et de la non -ingérence dans les affaires intérieures des autres pays.

L'Algérie n'a-t-elle pas exprimé son attachement au principe de «la Chine unique»? Elle a également réaffirmé son soutien à la position chinoise à l'égard des questions relatives aux droits de l'homme, au Xinjiang et à Hong Kong, soulignant «la nécessité de veiller à éviter leur politisation ou utilisation comme moyen de pression dans les relations internationales». Message reçu 5/5 par Pékin.