«À l'annonce de l'importation des véhicules de moins de trois ans, les loueurs européens de voitures et autres propriétaires de flottes de sociétés se frottent les mains avec joie, à la perspective de fourguer au marché algérien des caisses qui ont trop roulé», déclare Hassen Menouar, président de l'association de protection du consommateur, El Amen, dans l'émission matinale de la Radio nationale Alger chaîne 3, «L'invité de la rédaction», animée par notre consoeur Souhila El Hachemi.

Hassen Menouar qui dit détenir une information de première main à ce propos, estime également qu'un véhicule de moins de trois ans en Europe demeure assez cher. «Un véhicule d'occasion, ce n'est pas donné. il reste relativement cher» signale-t-il en substance en indiquant, d'après ses sources, que des entreprises de location installées dans le Vieux Continent ont hâte de se débarrasser de «véhicules qui ont trop roulé.», «Ce n'est bon ni pour l'image du pays, ni pour la sécurité des automobilistes, ni pour l'environnement.», avertit-il en enchaînant: «Ces sociétés se préparent à liquider leurs véhicules. Ce n'est pas de l'anticipation de ma part, mais de la prévision, car j'ai déjà contacté des personnes en Europe qui m'ont fait part d'une effervescence qui s'est emparée des professionnels de la location de voitures. Ces derniers se préparent hâtivement à nous vendre leurs véhicules usagés.» Hassen Menouar qui salue la publication du cahier des charges portant importation et construction automobile, prévoit également l'avènement de nouvelles pratiques dans l'univers automobile, lesquelles tiendront compte des intérêts du consommateur. «Avec les cinquante cinq associations de défense des droits du consommateur, les directions et inspections du commerce, les préoccupations et doléances du citoyen ne pourront qu'être prises convenablement en charge, pour peu que ces derniers daignent rendre compte des irrégularités dont ils pourraient être victimes»,augure-t-il en poursuivant: «Il est, désormais, question du strict respect des clauses du cahier des charge.». Suggérant du coup que le temps, où les concessionnaires se considéraient au-dessus des lois, était révolu. «Dès 2023, les concessionnaires automobiles seront installés et il convient d'ores et déjà de préparer les Algériens aux transactions qui auront pour théâtre les showrooms. Il s'agit de promouvoir une culture de la consommation qui tienne compte des intérêts des consommateurs», argumente -t-il, par ailleurs. Hassen Menouar rappelle, en effet, que le cahier des charges prévoit des dispositions qui réduisent le monopole et le diktat des concessionnaires. Selon lui, le document qui exclut l'option multimarques pour les opérateurs, traduit une volonté de laisser jouer une saine concurrence pour le bien du client final. «Les prix des véhicules neufs ne seront plus comme ceux de 2014; donc point d'illusion à se faire la dessus. Les prix vont augmenter en raison du contexte inflationniste mondial» constate-t-il. Notons que Hassen Menouar se dit, toutefois, favorable à l'introduction du véhicule d'occasion, à la seule condition d'accompagner sa commercialisation par un rigoureux contrôle. «L'Algérie doit absolument disposer d'un laboratoire et du fameux test de sécurité crash test, pour accompagner la vente des voitures d'occasion» étaye-t-il en faisant savoir que l'absence de ces organismes explique la réticence de son association à encourager l'importation des véhicules d'occasion, de moins de 5 ans, notamment. Et ce pour «des raisons évidentes de sécurité». «Au départ nous étions carrément contre l'introduction du moins de trois ans, or que maintenant nous tenons à restreindre son importation, justement faute d'existence de laboratoires en Algérie, des laboratoires dont nous avons recommandé l'installation dans le pays dès 2008. Il va y avoir du bon et du mauvais et je crains qu'il y aura davantage de mauvais que du bon, d'où l'importance de multiplier les contrôles de documents des unités qui seront introduites tout en procédant au contrôle technique automobile systématique»soutient-il.