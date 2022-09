Constamment en quête de développement et de déploiement, l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) multiplie ses actions de partenariat. Une stratégie qui permettra aux microentreprises d'accéder à des domaines plus que porteurs. À ce titre, le partenariat entre l'Anade et le holding Algeria Chemical Specialities ACS/Spa, semble entrer en phase de concrétisation.

Un partenariat public/privé qui porte sur l'identification des possibilités qui s'offrent aux microentreprises pour participer aux activités du holding. C'est du moins ce qui ressort de la séance de travail technique tenue mercredi et présidée conjointement par le directeur général par intérim de l'Anade, Mohamed Cherif Bouziane, et le P-DG du holding ACS/Spa, Samir Yahiaoui. Il faut dire que pour les microentreprises une ère nouvelle s'annonce.

La multitude de ces partenariats apporte l'assurance d'accéder à un plan de charge et de commandes, indispensables pour la pérennité de leurs activités. Par conséquent, les microentreprises éviteront les situations de contentieux et la compromission de leurs échéances de remboursement. Autant dire, que le principe de gagnant/gagnant prendra toute son importance à travers le développement d'un tissu d'entreprises à même de relever les défis économiques de l'heure.

Incluant le lancement des activités disponibles avec l'Entreprise nationale des peintures (Enap), l'Entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (l'Enpc) et l'entreprise «Tonic Industrie», il a été convenu d' «impliquer les propriétaires de véhicules de transport de marchandises, financés par l'Anade, dans le développement et l'élargissement du réseau de distribution de l'Enap, selon la formule de vente directe, afin de permettre aux microentreprises de décrocher des contrats commerciaux, de répandre encore davantage les produits de l'Enap et de briser la chaîne des intervenants entre l'entreprise et le commerçant».C'est précisément dans cette optique qu'apparaissent les vraies opportunités d'essor pour les microentreprises.

D'autant plus que le domaine du transport était dans le passé le noeud gordien de cet organisme. C'est dire qu'en matière de mutation l'agence est passée d'une gestion purement bureaucratique et sociale à une gestion scientifique et productive. Cela reflète sans ambiguïté les mutations et les changements intervenus durant un laps de temps de deux ans.

Comme cela dénote des compétences incontestables des dirigeants et des responsables en charge de concrétiser les réformes engagées. Il a été convenu également d' «ériger des microentreprises en points de vente de certains produits de peinture, de décoration outre les produits de la holding ACS à travers différentes wilayas du pays avec possibilité d'exploitation des locaux de l'Enap et la délivrance des agréments aux patrons de microentreprises activant dans le domaine de la peinture industrielle pour sous-traiter avec l'Enap dans les grands projets». Il s'agit d'une dynamique issue de la synergie entre les secteurs, et essentiellement orientée sur la diversification de l'économie nationale et le développement de la production nationale. Des axes incontournables pour la réussite de la relance économique.

Dans ce contexte, il a aussi été décidé l' «insertion des patrons de micro-entreprises activant en matière de recyclage de papier, de plastique et de caoutchouc dans la chaîne de production de ces matériaux importants et l'installation de la commission mixte de suivi pour réussir ce partenariat lors du dernier trimestre de l'année en cours tout en élargissant cette expérience aux autres activités des filiales ACS».