Dans une approche complètement nouvelle en matière de gestion et de distribution du foncier agricole, et dans l'optique d'apporter une nouvelle dynamique d'investissement dans le domaine, les services du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro- entreprise, misent sur le double effet de la régulation et de la numérisation. À cet effet, ils ont exhorté les propriétaires des microentreprises actives dans le domaine agricole de «bénéficier de terres agricoles pour mener à bien leurs activités qui sont financées par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) et l'Agence nationale de gestion de microcrédit (Angem), ainsi que la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac), qu'ils peuvent s'inscrire au lien https://bit.ly/3LDUYVX afin de déposer leurs demandes». Plus qu'une ouverture franche, cette nouvelle disposition a toutes les chances de bousculer les anciens réflexes de gestion et de distribution. Elle s'inscrit dans le cadre d'un effort inédit de la part des pouvoirs publics en matière de facilitation et d'incitation à l'investissement dans le domaine agricole. D'autan plus que la frange d'opérateurs ciblés par cette mesure, en l'occurrence les jeune microentreprises, représente une force et un atout sur lequel les anciennes gouvernances n'ont pas réellement misé, pour relancer l'économie nationale, du simple fait qu'elles ont fait l'objectif d'une politique de paix sociale sans vision économique réelle. C'est en grande partie ce qui explique la situation de marasme et de contentieux qui a caractérisé les dernières décennies. D'où l'importance, aujourd'hui, de se diriger vers l'accompagnement des dispositifs d'aide à l'investissement, à travers l'éradication d'un des plus grands obstacles, le foncier agricole, en l'occurrence. Plus qu'une motivation, l'accès facilité à ce dernier constitue la moitié du chemin à parcourir pour arriver à la phase d'exploitation. Par conséquent, le gain de temps et de trésorerie à travers de telles mesures, se ressentira à moyen et long terme, d'une façon forte sur la relance économique, dans la mesure où le climat de l'investissement dans ce domaine plus attractif, permettra d'assainir les contentieux, et d'ouvrir des horizons d'évolution et de performances susceptibles de marquer les indicateurs macroéconomiques. Cela ajoute les effets d'une avancée en matière de numérisation qui ne manquera pas, de renforcer cette approche et d'asseoir des bases solides en matiere d'organisation, et de prévisions. Sur le même ordre d'idées, les services du même ministère font savoir que «les autres microentreprises actives dans le domaine de la vente de viandes blanche et rouge (boucheries) ainsi que de sa distribution, et financées par les agences Anade et Angem ou la caisse Cnac, peuvent s'inscrire sur le lien https://bit.ly/3H4dCmA afin de demander de bénéficier de la convention signée avec le goupe Agrolog.».Une autre ouverture, qui met en avant les effets d'une jonction inédite entre les dispositifs d'aide à l'investissement et les grands donneurs d'ordres publics. Autant dire que pour les microentreprises de ce secteur que la boucle est bouclée. Du fait qu'à leur création, elles bénéficient au départ d'un avantage majeur à travers la facilitation de l'accès au foncier et peuvent au terme de leur phase d'investissement, dresser des prévisions fiables de rendement et de rentabilité, à travers l'assurance de débouchés.