L'Expression: Comment interprétez- vous, l'atteinte d'un excédent commercial de 1,04 milliard de dinars, à novembre 2021?

Souhil Meddah: Selon les indicateurs clés, qu'ils soient conjoncturels ou sur un plan organisationnel, ce basculement de soldes provisoire demeure indexé sur le compartiment de la balance des paiements, en tant que première rubrique qui alimente ou s'alimente des autres soldes de la balance des paiements.

Il est clair que la hausse du prix du baril avec une moyenne de 70 dollars avec des capacités de production en hydrocarbures relativement homogènes dans le temps, peut garantir avec la contreproduction de plusieurs valeurs de revenus en devise ou en dinar. Mais ce niveau comparé par rapport à la taille du marché de la demande en inputs pour les secteurs industriels et de services, ou pour le compte de la consommation directe, demeure attaché aux différentes mesures protectionnistes, destinées à ralentir la cadence des importations des biens et services en ajournant certaines décisions ou en procédant a un assainissement total de l'espace des importateurs. La limitation des flux d'importation provoquent aussi certains dérèglements sur les marchés intérieurs de la consommation ou du sourcing industriel. D'autre part, les exportations en hors hydrocarbures qui viennent d'enregistrer une hausse, ont permis une accumulation supplémentaire des valeurs ajoutées excédentaires entre exportation et importation. à ce titre, il est important de rappeler que dans les exportations en hors hydrocarbures, l'importation de certains intrants devient obligatoire et de ce fait, les flux commerciaux doivent obéir aux fondamentaux du libre-échange, en limitant le degré d'intervention du protectionnisme administratif non tarifaire. En conclusion, l'excédent constaté devient un fait rassurant pour les équilibres macro-économiques, particulièrement pour les ressources en devises. Il tient compte de la possibilité de procéder à des politiques alternatives temporaires de sauvegarde des ressources. Il faut aussi tenir compte dans ce sens, que le niveau des réserves de change ne dépend pas uniquement de la situation de la balance commerciale, il dépend aussi des autres rubriques de capital, de revenus primaires et secondaires.

Quels seront les effets de cette avancée sur la relance économique?

Les pouvoirs publics se consignent actuellement dans une configuration d'échange monétisée et de façon consolidée, entre notre marché local face aux autres marchés internationaux. Les indicateurs d'interprétation sur la performance entre les soldes courants de la balance des paiements y compris pour la balance commerciale ne s'adaptent pas systématiquement au même titre des instruments de relance économique. La balance commerciale n'étant qu'un des états de mesure comptable ou statistique, qui se positionnent en aval de toute une politique économique, conjuguée à travers les différentes branches d'activité et le croisement de tous les secteurs, industriels, de services, de logistique, de financement avec le négoce et la distribution. Le modèle de relance économique, doit compter sur les branches ou les secteurs qui auront la capacité d'exprimer et d'honorer une demande. Qu'elle soit publique ou privée, cette demande sera le premier noyau de soutenir l'effet multiplicateur en mobilisant tous les segments d'activités et de contribuer à la distribution et à la redistribution des richesses.

Quels sont les facteurs qui vont permettre de maintenir ce cap?

Il est tout à fait nécessaire et important de maintenir un cap qui permet au moins d'avoir des soldes courants positifs sur les échanges commerciaux. Cependant il est également capital de comprendre que les mesures protectionnistes ne peuvent pas se maintenir et de façon éternelle. Notre politique d'échanges commerciaux doit aussi s'orienter sur les impératifs qui caractérisent nos futures exportations, sur le plan des coûts, de la compétitivité et de la qualité. Il demeure également important de combiner entre marché réel des échanges avec les instruments de la politique monétaire, afin de soutenir les coûts en aval, par exemple en optant pour une double parité des cours, avec une compétitivité locale sur les coûts de production. Dans le même ordre d'idées, il est également nécessaire de cibler la compétitivité qualitative et des moyens en comptant sur les services de l'innovation et des start-up, qui doivent soutenir et activer en sous-traitance pour le compte des grands labels industriels, surtout dans la sous-traitance pour le compte des autres marchés extérieurs.

Comment voyez-vous les répercussions de l'excédent commercial et de la hausse des exportations sur la concrétisation des recommandations de la conférence de la relance de l'industrie, notamment la diversification des ressources, et l'amélioration du climat d'investissement?

Les recommandations qui émanent des professionnels ou des spécialistes des domaines, ne peuvent pas et ne doivent pas sortir de leur contexte ou de leur cadre technique et stratégique, Quels que soient les indicateurs et les soldes communiqués, une balance commerciale reste un état statistique et comptable chapotant la première partie de la balance des paiements, qui communique ses données à la fin de chaque période. Sachant entre autres, que l'évolution du solde excédentaire provient spécialement de la hausse du prix des hydrocarbures et des effets de la politique protectionniste adoptée depuis plus de 2 ans. Cependant, la balance des paiements peut contribuer comme donnée consultative dans la détermination des forces et des actions d'ajustement pour le compte du tissu industriel, en fonction des données livrées par les compartiments des capitaux, des financements et des distributions des revenus.