À quelques jours de la fin d'une mandature mitigée, d'un gouvernement en mal de bilans exhaustifs convaincants, les communications ministérielles au sujet d'évaluations furtives fusent, à travers les sites Internet et les pages officielles des ministères sur les réseaux sociaux. C'est le cas du ministère de l'Industrie, qui vient de mettre en relief un pré-bilan des «actions prioritaires» engagées au premier semestre 2021. Un document où ont été mises en valeur les «réalisations» du département de Mohamed Bacha, depuis son installation à la tête de ce département névralgique au centre de graves dérives, depuis quelques années. Ainsi, il est relevé des révisions du cadre juridique régissant l'investissement et le foncier industriel, ainsi que les organes déconcentrés du secteur, tels que l'Agence nationale de développement de l'investissement (Andi), aux fins d'allégement et de renforcement de ses prérogatives. Il est également fait état de l'accélération du processus de digitalisation des dispositifs régissant les activités industrielles. À ce sujet, le ministre met en lumière le processus de digitalisation et de numérisation des instances et organes relevant de ses compétences, dont «le lancement d'une seconde plate-forme nommée «Istithmari» qui sera dédiée aux opérateurs et aux porteurs de projets, dans le cadre des investissements et qui permettra de répondre, en temps réel, aux requêtes et doléances des investisseurs». Idem pour le développement de «plates-formes et des services numériques tels que le paiement en ligne, le dépôt en ligne des dossiers relatifs à la propriété industrielle (brevets), au niveau de l'Inapi et des annexes, par les organismes placés sous tutelle». Le pré-bilan fait également état «du suivi en ligne du traitement des dossiers, par les organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le dépôt en ligne des demandes et des dossiers d'agrément des installateurs réparateurs d'instruments de mesure ainsi que les réclamations des usagers et de la cartographie de l'investissement». Certes, une avancée notable, mais qui reste insuffisante, étant donné les attentes et les difficultés existantes, de l'avis même des opérateurs économiques, au vu des doléances et des réclamations pendantes. Le ministère de l'Industrie évoque également le renforcement des systèmes d'information, notamment à travers «l'engagement de la généralisation des procédés électroniques, dans le cadre d'un programme de numérisation et de dématérialisation des documents et des procédures administratives inscrites à la charge du ministère». Pour ce qui est de l'accès au foncier industriel et afin de parer à «l'offre et à la demande», il est mis en avant un nouveau cadre juridique et la fusion de deux entités pour la création d'un Office national du foncier industriel (Onfi). Dans le cadre du processus de digitalisation, ce département annonce la mise en place d'un processus de gestion automatisée des dispositifs gérés par le ministère de l'Industrie, notamment «une nouvelle plateforme numérique accessible via Internet» au profit des opérateurs économiques, pour une meilleure gestion des dispositifs régissant les activités industrielles. S'agissant de mesures en faveur de l'amélioration de la compétitivité, le département de Bacha exhibe la création de la Maison de la qualité, dans le but «d'assurer une meilleure prise en charge des exigences de compétitivité des entreprises». À ce sujet, le ministère de l'Industrie n'omet pas de signaler au passage que sur un seul site, cette Maison de la qualité regroupe l'Institut algérien de normalisation (Ianor), l'Office national de métrologie légale (Onml), l'Organisme algérien d'accréditation (Algerac) et l'Institut national algérien de la propriété industrielle (Inapi). Les clusters, les pôles d'excellence, les incubateurs, les zones industrielles et d'activité sont également mis en exergue comme étant des procédés visant «la simplification des procédures de création d'entreprises et d'investissements et l'optimisation des infrastructures de soutien et d'accompagnement des entreprises». Sans compter l'élargissement «des attributions de l'Agence nationale de développement de la PME et de la promotion de l'innovation», notamment une orientation vers «la promotion de l'entrepreneuriat et l'assistance, l'innovation et la veille technologique, la compétitivité des filières et des territoires, le partenariat public-privé, la naissance de start-up innovantes, la pérennité et la sauvegarde des entreprises».