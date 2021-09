Trois petits génies dans le bureau présidentiel. Elles ont été enlacées par le chef de l'État, qui n'a pas pu retenir son émotion devant la sagesse et l'intelligence de ces petites filles. C'est l'image de cette fin de semaine. Très paternel, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, était fier de recevoir celles qu'il qualifie de l'avenir du pays.

En effet, le premier magistrat du pays a tenu à rendre hommage aux lauréates du championnat du monde de calcul mental organisé en ligne à Taipei (Taïwan). Une cérémonie grandiose pour distinguer ces jeunes demoiselles, pas plus hautes que trois pommes, qui ont honoré le pays. Il s'agit de Ritaj Soujoud Rehahla, âgée de 11 ans, qui a remporté le titre de Championne du monde de calcul mental et d'Adala Anfel Hibat Errahmane et Malak Ayat Errahmane, classées parmi les 10 premiers lauréats dans la même compétition. Une fierté nationale que le président Tebboune a voulu mettre à l'honneur. C'était l'occasion pour lui d'envoyer un message d'espoir à tous les jeunes de la nation. «Dans la nouvelle Algérie, ils auront la place qu'ils méritent. Désormais, seule la compétence primera!». Abdelmajid Tebboune a aussi, profité de l'occasion pour mettre en avant l'importance que l'État accorde à la technologie et la science. Comme il ne cesse de le répéter depuis son élection le 12 décembre 2019, c'est le seul moyen pour nous de construire un pays fort et moderne. «C'est grâce aux mathématiques et aux sciences que se construisent et progressent les pays», a-t-il, encore une fois, souligné. Il a mis en avant l'intérêt accordé par l'État à ce volet, à travers des mesures concrètes prises depuis son arrivée au pouvoir. «Il s'agit, notamment, de la création de deux écoles, uniques en leur genre en Afrique et dans le Monde arabe, spécialisées dans les mathématiques et l'intelligence artificielle pour accueillir les génies dans ces deux branches», a-t-il rappelé, non sans faire savoir que d'autres établissements du même type verront le jour très prochainement. Il faut avouer que le programme présidentiel et de relance économique sont axés sur les jeunes compétences nationales. Tebboune a parié sur les jeunes talents pour la diversification de l'économie nationale. Les porteurs d'idées voient l'horizon plus clair. Des facilités leur ont été accordées afin de créer des PME et des start-up dans l'espoir de voir émerger des «gafam made in bladi».