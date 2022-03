Aucune attaque, quelle que soit son origine et son intensité n'atteindra l'Algérie solidement fortifiée par son armée à la manière d'' un rempart infranchissable. Dan son dernier éditorial, la revue El Djeïch a délivré des messages clairs à l'endroit des ennemis de la Patrie qui se sont rendus maîtres dans l'art du mensonge leur signifiant que leurs plans seront inévitablement voués à l'échec.

Les marchands de la sédition peuvent ranger leurs armes fourbies dans d'obscures officines ainsi que les placards de leurs sponsors où s'affiche une Algérie assombrie. El Djeïch explique qu'il s'agit de vaines tentatives de démoraliser le peuple et de briser le lien sacré qui le relie à son Histoire. «Ces desseins macabres et ces campagnes de propagande seront voués à l'échec total, tant qu'il y a des hommes dévoués à la Patrie et fidèles à leur engagement», a-t-il indiqué. Ces tentatives vouées à l'échec et autres n'auront aucun écho» tranche le chef d'état-major, Saïd Chanegriha qui réserve le même sort aux «vils des viles manoeuvres orchestrées contre leur Patrie et visant en premier lieu l'ANP et son commandement». Quotidiennement, le citoyen est assailli par des torrents de fake news. De ces agressions qui ont tout l'air de procéder d'une entreprise de déstabilisation savamment orchestrée. Les marchands de malheur, décidés à saper le moral des Algériens, savent s'y prendre.

Le timing est bien choisi pour nourrir l'angoisse et semer le malheur: c'est au moment où l'Algérie a décidé de passer à une deuxième phase de réformes, après avoir planté solidement l'édifice institutionnel. Le président de la République n'a pas cessé de souligner que cette année 2022 sera exclusivement consacrée au volet économique affirmant que tous les dossiers susceptibles de concourir au développement du pays seront pris en charge. Le chef de l'État a ordonné au gouvernement de venir à bout du traitement de tous les dossiers relatifs aux projets d'investissement à l'arrêt. La démarche dérange au plus haut point ceux qui caressent le sombre désir de voir l'Algérie anéantie.

L'éditorialiste rappelle avec insistance que l'ANP «restera attachée à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, de préservation de notre intégrité territoriale et de défense de nos frontières avec toute la force en sa possession». Un message lourd de sens en ces moments où la planète entière se trouve sous la menace d'une guerre mondiale dévastatrice. Gare aux pays sans armée! Cela suffira-t-il? Encore faut-il savoir se battre. C'est pourquoi,la revue El Djeïch brandit fièrement cet esprit du sacrifice profondément enraciné dans les rangs de l'ANP.

C'est une arme sûre, extrêmement rare, caractéristique et dont seule l'ANP détient le label. «Notre armée qui, dans l'adversité et toutes les fois que notre pays traverse des épreuves, se tient immédiatement aux côtés des victimes et des sinistrés parmi les citoyens de notre valeureux peuple», souligne le président Abdelmadjid Tebboune non sans souligner ce plein exceptionnelle existe entre l'armée et son peuple. Une union sacrée et scellée dans les sombres nuits et les souffrances d'un peuple qui, après avoir enduré les épreuves durant de longues décennies, a décidé un jour, qui restera gravé dans l'Histoire, de déclencher une des plus grandes révolutions du siècle dernier. Ce n'est pas sans raison que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, a consacré la date du 4 août, Journée de l'Armée nationale populaire, en signe de reconnaissance de la Nation à la place qu'occupe l'armée, qui est réellement la digne héritière de l'ALN. C'est également une reconnaissance aux réalisations qu'elle a accomplies durant 60 ans, à plusieurs niveaux, au service de l'Algérie, principalement en matière de défense des frontières et de préservation de sa sécurité et de sa stabilité.

Parallèlement aux actions de l'armée, la diplomatie algérienne s'est déployée avec force et sur plusieurs fronts afin de permettre à notre pays de reprendre l'initiative et de réactiver son rôle en matière de maintien de la paix et de la sécurité dans la région.. C'est dans ce cadre, note El Djeïch, que s'inscrit la visite effectuée par le président de la République en Egypte. Un déplacement dont il est beaucoup attendu dont le renforcement des relations entre les deux pays frères qui entretiennent des liens historiques.