Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de voeux de souverains et de dirigeants de plusieurs pays, à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954. Le président italien, Sergio Mattarella, a adressé au chef de l'État et au peuple algérien ses «voeux les plus chaleureux pour un avenir prospère». Rappelant que l'Algérie et l'Italie sont liées par une amitié historique, Sergio Mattarella souligne que « c'est avec le souhait de renforcer davantage un dialogue déjà solide que j'ai accueilli avec plaisir l'invitation à effectuer la visite d'État». Une visite fixée aux 7 et 8 novembre en cours. Convaincu que leurs entretiens consolideront davantage les relations bilatérales, le chef de l'État italien a mis en avant «l'objectif commun de promouvoir une plus grande stabilité» et « prospérité dans la région méditerranéenne». Tandis que Salmane ben Abdelaziz Al-Saoud, roi d'Arabie saoudite a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux de santé et de bonheur au président Tebboune, au gouvernement et au peuple algérien frère. Il en est de même pour Mohammed ben Salmane, prince héritier et ministre de la Défense. Tandis que le président tunisien Kaïs Saïed a mandaté le ministre des Affaires étrangères, Othmen Jerandi, en visite en Algérie, pour transmettre ses félicitations au président Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération algérienne et la participation des frères à leur commémoration de ce glorieux anniversaire. «Vive la fraternité tuniso-algérienne», a écrit sur son compte Twitter le chef de la diplomatie tunisienne. Alors que la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Elmangoush, qui a tenu à assister à la commémoration. «Les drapeaux tunisien et libyen flottent ensemble sur la grande terre d'Algérie. Avec mon collègue Othman Jerandi, nous sommes venus célébrer avec nos frères leur fête et leur présenter les voeux de nos peuples», a-t-elle notamment écrit.

Enfin, le président du Conseil législatif malien de transition, Malick Diaw, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, sont arrivés dimanche à Alger. Ils ont été accueillis par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.