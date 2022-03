Alors que les hommes sont sur les marchés et autres supérettes, pour s'approvisionner en denrées alimentaires pour le mois sacré, les ménagères s'affairent à l'achat d'ustensiles de cuisine, de nouveaux couverts pour la table. C'est de cette manière qu'est accueilli le Ramadhan à Béjaïa. C'est comme si Sidna Ramadhan ne doit trouver que du neuf à la maison. Fidèles à une tradition ancestrale, les maîtresses de maison s'apprêtent à accueillir, dans la ferveur, le Ramadhan et, dans ce contexte, elles mènent un branle-bas de combat pour que tout soit prêt le jour J. Un nettoyage à grande eau est effectué et aucune chambre n'est épargnée, afin que tout respire la propreté et le bien-être, car tout est méticuleusement lavé, curé, astiqué. La vaisselle, lorsqu'elle n'est pas majoritairement renouvelée, est soigneusement triée. Les rideaux, les nappes, la literie sont systématiquement nettoyés, rincés, séchés, repassés et rangés. Si elles s'avèrent vieillissantes, elles sont alors mises de côté ou carrément cédées à d'autres ménagères, plus démunies.

Comme à l'accoutumée, le père de famille achète une quantité de blé vert ou «fric» - ingrédient incontournable pour la préparation de la chorba- que la maîtresse de maison s'empresse de ranger. Pour ne pas déroger à un rituel ancré dans les moeurs, les ménagères procèdent aussi à des achats utiles, à savoir la semoule pour la confection de la galette croustillante, qui détrône le pain durant le mois de jeûne et également du sucre, du café, du thé, de la farine, des amandes, le halwa turc, des épices, des détergents, du concentré de tomate, des boîtes de thon, du fromage, de la mayonnaise, des fruits confits, de la vanille, de la crème, etc.

Prévoyantes, elles préparent la poudre de menthe, un arôme délicat pour la chorba, le riz, indispensable pour la préparation des douceurs ramadhanesques et autres ingrédients. D'autre part, elles entreposent, dans les tiroirs du congélateur, des morceaux de viandes blanches et rouges, de la tomate fraîche, poivrons, piments, gombos, haricots écossés et autres. De toute évidence, les mères de famille ne se reposeront pas durant ce mois.

Les marchés, les supérettes et les magasins d'alimentation connaissent, depuis quelques jours déjà, une affluence particulière due aux préparatifs du Ramadhan.