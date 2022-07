L'adoption de la loi sur la réserve militaire a suscité certaines réactions émanant des sphères en relation directe avec des officines étrangères. Cette loi dérange énormément ceux qui pensaient que l'Algérie dormait sur ses deux oreilles quant aux réajustements et aux mutations profondes et violentes qui secouent le monde actuel. Les enjeux stratégiques et géopolitiques ont imposé à l'Algérie d'opter pour des mesures qui sont appliquées par les grandes nations en la matière. Les menaces et les dangers qui guettent la nation algérienne sont pour beaucoup dans la révision des textes qui réglementent la réserve militaire, qui est restée en l'état depuis 1976. La situation de l'Algérie en 2022 exige que l'approche relative à la sécurité nationale soit complètement revue et adaptée aux nouvelles exigences qui s'imposent au pays, sur fond de changements gravissimes qui se déroulent dans la région et dans le monde à la fois. Dans le sillage de ce qui se trame dans la région, l'Algérie a su s'adapter aux dernières évolutions qui ont affecté la région et ses frontières. Les observateurs avertis et les experts de la géopolitique voient dans la nouvelle démarche de l'État algérien relative à la réserve militaire, comme une nécessité qui s'impose afin de «réorganiser et renforcer les capacités défensives de la nation, la réserve militaire étant une ressource humaine importante pour l'Armée nationale populaire (ANP)». Cette unanimité, qui ressort de la classe politique algérienne à ce propos, renforce l'idée que l'État algérien vise, par cette loi, à se tenir prêt à toute éventualité qui se présente sous forme de menace, directe ou indirecte, par les forces bellicistes ou au niveau de nos frontières entourées de ceinture de feu.. La loi de la réserve militaire est conçue par l'Éxécutif, avec la participation forte des cadres de l'ANP, puisque cela relève de leurs prérogatives en premier lieu. L'explication, quant à cette loi et ses objectifs est claire, la notion de la réserve militaire et ses objectifs visent à «renforcer les rangs de l'ANP pour faire face aux menaces, aussi bien internes qu'externes». Il s'agit bel et bien de menaces internes et externes qui sont derrière cette révision de la loi inhérente à la réserve militaire. Cela n'est pas nouveau dans tous les pays qui suivent l'évolution et les mutations qui les concernent en tant qu'entité nationale située dans une région qui connaît des dangers et des situations d'insécurité et un état de guerre, comme c'est le cas de la Libye et de l'alliance makhzano-sioniste, du côté ouest de nos frontières. Le Sahel s'est transformé en une véritable poudrière, cela a vite fait d'inciter l'Algérie à revoir sa stratégie de défense et de sécurisation de ses frontières. Le renforcement de la défense nationale ne vient qu'a partir d'une nouvelle approche qui s'arrime avec les nouvelles menaces, laquelle s'esquisse partout dans le monde.

Les représentants de l'ANP qui ont participé à la mouture de cette loi ont expliqué cette révision par un pragmatisme clair et sans détour, en soulignant que les dispositions de la nouvelle loi sur la réserve militaire «vont contribuer au renforcement de nos Forces armées par des capacités humaines qualifiées dans le contexte de la situation sécuritaire actuelle dans la région et les retombées dangereuses qui en découlent sur la sécurité et la stabilité», ont-ils expliqué. Il est tout à fait clair que l'Algérie ne vit pas seule dans un monde où la lutte effrénée pour les zones d'influence se fait sentir d'une manière tangible. Cette nouvelle donne impose à l'État algérien d'avoir de nouveaux mécanismes à même d'être disposés pour réagir en temps voulu afin de parer à tous les risques et aux menaces qui pourraient surgir tout au long des frontières que l'Algérie partage avec plusieurs pays où les conflits et les guerres sont devenus légion. On ne badine pas avec la sécurité nationale, l'enjeu est de taille, c'est ce qui impose à l'État de prévenir les risques et les menaces avant leur apparition, voire leur déroulement même.