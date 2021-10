Organisée à Annaba sous le patronage du ministère de la Santé, la rencontre régionale sur la santé a vu les participants à cette rencontre axer leurs travaux sur les mécanismes et modalités à proposer pour la relance du secteur de la santé. Au cours de ces deux jours, les participants, à savoir les professionnels de la santé, les partenaires sociaux et la société civile, auront à débattre des difficultés dans l'organisation du secteur dans leurs wilayas, mais surtout les contraintes auxquelles font face les professionnels de la santé. Dans ce contexte, plusieurs points seront soulevés et débattus, auxquels les participants vont tenter d'apporter des propositions et, pourquoi pas, des solutions, pouvant contribuer un tant soit peu, à la révision des textes de loi sur la santé. La rencontre aura trait, entre autres, à la réorganisation et la restructuration de la carte sanitaire, dans le cadre d'une bonne gouvernance. Au-delà, la valorisation des ressources humaines et leur formation, aux fins d'une meilleure prise en charge des usagers des institutions de santé, sont le point culminant de tout le secteur. Autre point qui se pose avec acuité, celui de la numérisation du secteur de la santé. Les participants vont également tenter d'apporter leur contribution dans l'amélioration du secteur de la santé à les zones d'ombre, la région des Hauts-Plateaux et dans le Sud, où, selon des participants, il est impératif d'user des moyens nécessaires dédiés à un système équilibré, en amont et en aval dans le secteur de la santé dans ces régions. En somme, les travaux de ces deux jours seront consacrés à beaucoup de réflexion sur le «comment» moderniser et améliorer le secteur de la santé. La satisfaction de ces attentes citoyennes, doit être traduite par l'élaboration de nouveaux textes de loi sur la santé, sur lesquels l'état mise, afin d'avoir un système de santé répondant aux exigences sanitaires et humaines. Dans ce sens, lors de son allocution d'ouverture, Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, a indiqué que cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la relance du secteur de la santé, contribuera, à travers les nouveaux changements approuvés par les autorités supérieures du pays, vont permettre l'amélioration de la performance du système de santé incarnée par l'Armée blanche en particulier et les professionnels et cadres du secteur de la santé en général. En marge des travaux de cette rencontre, des ateliers sont organisés au niveau de l'Institut national de formation supérieure des sages-femmes d'Annaba. Pour rappel, des ateliers similaires ont déjà été organisés au niveau des directions de la santé publique (DSP), des wilayas participantes. Ont pris part à ces travaux, dédiés à la relance du secteur de la santé, les DSP des wilayas de Skikda, Tébessa, Souk Ahras, Guelma, El Tarf et Annaba.

Fin des fonctions du directeur de la santé de Guelma

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a mis fin aux fonctions du directeur de la santé de la wilaya de Guelma, selon ce qui a été publié au Journal officiel, par un décret exécutif en date du 7 octobre 2021. Selon une source interne à la direction de la santé publique de Guelma, le désormais ex-DSP, faisait l'objet de plusieurs critiques, concernant le sort du secteur de la santé dans la wilaya de Guelma. Celui qui fut le directeur de la santé de cette wilaya a, selon la même source, remis une démission écrite au ministère de tutelle, qui a été approuvée, nous dit-on. Au motif de ce licenciement, la situation déplorable du secteur de la santé à Guelma, mais surtout l'état catastrophique de ses hôpitaux, tels que l'hôpital Al Hakim Okbi et l'hôpital de Bouchegouf, a expliqué notre source. Selon certains détails apportés par cette dernière, la décision est également motivée par le fait de l'arrêt, pendant plus de six mois, des opérations de chirurgie. Situation à l'origine de l'agitation et de la protestation des patients et de leurs familles. Au-delà, s'ajoutent moult problèmes dans lesquels se débat ce secteur sensible de l'État.