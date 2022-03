Cinq mois, presque jour pour jour, après les manifestations du 17 octobre 1961, responsables algériens et français signaient les accords qui mettaient fin à plus de 7 ans de guerre. L'Algérie libérée devait sa victoire au million et demi de martyrs, à son peuple courageux, aux combattants de l'ALN et aux militants du FLN. Cela est acté dans l'histoire de la Guerre de Libération nationale, qui clot une colonisation de peuplement qui durait depuis 132 ans. Dans le lot des hommes et des femmes qui ont montré un courage sans limites et un amour de la patrie, comme on en rencontre rarement, ce sont les personnes anonymes qui ont entendu l'appel de la Fédération de France du FLN et ont bravé le couvre-feu imposé par le sinistre préfet de police de Paris, Maurice Papon. Ainsi, moins d'une année après les manifestations du 11 Décembre 1960, qui ont démontré au monde entier l'attachement du peuple algérien à la lutte pour l'indépendance, sous la direction du FLN-ALN, ses représentants, dans l'émigration, ont renouvelé le serment, en répondant massivement à l'appel pour manifester le 17 octobre 1961. La répression meurtrière de la police, qui avait tous les attributs d'un crime contre l'humanité, a ouvert les yeux du général

De Gaulle sur la réalité d'une Algérie soudée et déterminée à lutter jusqu'à la victoire finale. Le président français eut la conviction que son armée et sa police ne pouvaient rien contre tout un peuple formé exclusivement de militants et de combattants. S'il restait le moindre espoir de maintenir une quelconque parcelle du pays, en faisant traîner les négociation, le 17 octobre 1961 l'avait faite éteindre. Comme leur frères qui se battaient dans le pays, depuis Novembre 1954, les Algériens de France ont, eux aussi, donné à l'Algérie des dizaines de milliers de martyrs.

Un combat qui a débuté aux premières heures de l'éveil nationaliste, pour se concrétiser un certain 25 août 1958 à 0 heure. D'importantes opérations militaires étaient venues rappeler à la France qu'elle était bel et bien en guerre.

Dans son ouvrage, Mohamed Ghafir, dit Moh Clichy, a comptabilisé pas moins de 242 attaques qui ont ciblé 181 objectifs économiques, 56 actions de sabotage. Tout cela entre le 25 août et le 30 septembre 1958.