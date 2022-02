Des noms de chouhada ont été donnés à de nouvelles infrastructures inaugurées, hier dans la wilaya de Tizi Ouzou à l'occasion de Journée nationale du chahid, commémorée un peu partout dans la région. Celle-ci a été, comme chaque année, l'occasion de se recueillir à la mémoire des héros de la glorieuse lutte pour l'indépendance.

La population de la wilaya de Tizi Ouzou reste fidèle aux dates historiques et symboliques. Ladite journée a été mise à profit pour l'organisation d'un recueillement grandiose à la mémoire des chouhada de la révolution au niveau du carré des Martyrs à Mdouha, au centre-ville de Tizi Ouzou. Djilali Doumi, le wali, a profité de cette occasion pour rappeler l'importance de la commémoration de ces dates historiques et symboliques, car il est nécessaire et indispensable de transmettre aux nouvelles générations le sacrifice et l'héroïsme des martyrs de la Guerre de Libération nationale, l'une des plus grandes qu'a connues l'humanité et qui ne cesse de susciter la curiosité des chercheurs en histoire, dans le monde entier. Il faut préciser que dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du chahid, instituée en 1989, plusieurs autres activités ont eu lieu dans la même wilaya. Au chef-lieu, une nouvelle école primaire, située au quartier de Oued Falli, à la sortie sud-ouest de la ville de Tizi Ouzou a été baptisée, hier, au nom d'un chahid de l'Armée de Libération Nationale, Ali Boulo. Une foule nombreuse, des membres de la famille révolutionnaire, les autorités civiles et militaires étaient présents à cette cérémonie, afin de rendre hommage à ce martyr et à tous les chouhada de la wilaya et de l'Algérie, qui n'ont pas hésité à tenir tête à l'une des plus grandes puissances mondiales, politiquement et militairement, jusqu'à arracher l'indépendance, payée au prix fort par un million et demi de martyrs. Lors de la même commémoration, les autorités locales ont honoré des veuves de chouhada. Il s'agit de Aïboud Yamina, veuve du chahid Oudai Mohamed et Mokadem Baya, veuve du chahid Mokadem Amar. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du chahid, un vibrant hommage a été rendu au moudjahid Saoudi Mohand. Dans le même sillage, la localité d'Akbil, près de Aïn El Hammam, a abrité une cérémonie grandiose au cours de laquelle le nom du chahid Chabane Hamichi a été attribué au nouveau stade construit dans la localité et inauguré hier. En outre, un riche programme a été conçu par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) dont le programme, inhérent à la commémoration de cette journée est entré en vigueur hier, au niveau du Centre de loisirs scientifiques (CLS) du chef-lieu de wilaya.