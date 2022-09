Les deux départements misent sur les marchés de la Rahma à travers les wilayas du pays. Une foire de proximité de fournitures scolaires a été inaugurée, ce jeudi, au niveau de la promenade des Sablettes à Alger, par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, accompagné du wali d'Alger, Ahmed Maâbed. Initiée par la direction locale du commerce, la foire de proximité de fournitures scolaires, lancée en prévision de la rentrée scolaire 2022-2023 regroupe 64 exposants entre artisans, fabricants, importateurs et grossistes de divers articles scolaires, proposant à la vente divers articles scolaires de production locale et d'autres d'importation. Dans une déclaration à la presse, à l'issue de la visite des divers stands de cette exposition-vente, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a remercié le wali d'Alger pour «l'accompagnement et les facilitations accordées» pour l'organisation de cette manifestation commerciale. À ce titre, il a assuré que des foires similaires de proximité seront ouvertes à travers les 58 wilayas «d'ici dimanche prochain», dans une initiative lancée par son département. Dans le même sillage quinze exposants, entre producteurs, importateurs et commerçants de gros, prennent part au Souk Rahma des articles scolaires, ouvert, jeudi, au Palais des expositions de M'dina J'dida (Oran), à l'initiative de la direction locale du commerce et de la promotion des exportations.Le directeur du secteur du commerce, Abderrahmane Kidji, a indiqué que cette manifestation d'un mois est organisée sur instruction du ministère de tutelle, pour soutenir les familles ayant un pouvoir d'achat limité en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Plusieurs partenaires prennent part à cette manifestation économique à l'instar de la direction du Palais des expositions, l'Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa), l'association de protection des consommateurs et du secteur de l'éducation. La direction locale du commerce a accordé des facilitations aux participants pour assurer aux consommateurs une disponibilité des articles scolaires proposés à des prix abordables par rapport à ceux pratiqués dans les autres commerces. Les exposants ont eu droit à un stand gratuit, a-t-on indiqué. Selon le même responsable, les autres producteurs, importateurs et commerçants de gros d'articles scolaires peuvent rejoindre le Souk Rahma après son ouverture, en vue d'une plus large participation. Une affluence des parents d'élèves a été enregistrée au premier jour du salon de la rentrée scolaire, ouvert jeudi à la Maison de la culture Abi Ras Ennasseri dans la wilaya de Mascara. Le salon, qui doit durer un mois, a été organisé par la direction locale du commerce et de la promotion des exportations. Des parents d'élèves ont fait le déplacement de plusieurs communes de la wilaya pour l'acquisition de fournitures scolaires en préparation de la rentrée scolaire, prévue le 21 septembre en cours. Plusieurs parents d'élèves interrogés par l'APS expliquent cette affluence par les prix raisonnables des fournitures scolaires pratiqués par les exposants et l'excellente qualité de ces produits. Mohamed, issu de la commune El-Mamouni, a estimé que les fournitures scolaires sont proposées à des prix plus ou moins bas par rapport aux commerces et papeteries, ce qui l'a poussé à se rendre au salon. Dix-sept exposants de la wilaya y prennent part. Une aile a été réservée à la vente de vêtements pour enfants et de matériel pédagogique électronique, notamment des tablettes. Le salon entre dans le cadre du programme du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, visant une préparation idoine de la prochaine rentrée scolaire.