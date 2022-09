«Dans le cadre de la mise en œuvre des directives du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, plusieurs wilayas du pays ont vu le lancement, jeudi, de marchés de la Rahma dédiés à la vente de fournitures scolaires. Ces derniers ont été inaugurés par les walis en coordination avec les directions de commerce régionales et de wilaya », précise le communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations. Une opération qui intervient à point nommé, pour alléger le poids de la saignée de la rentrée scolaire. Il faut dire que devant la flambée des prix des fournitures scolaires, les ménages à faibles revenus, se retrouvent chaque année face à la même pression. Pour les observateurs, plusieurs facteurs sont à l’origine de cette situation. Ils dénoncent en premier lieu, la faiblesse de la production nationale, qui s’est accentuée avec la fermeture de plusieurs unités de production. À cela s’ajoute, le retard dans la délivrance des licences d’importation, et la hausse des prix des matières premières. Cela étant, les effets néfastes des lobbies et des monopoles demeurent également une des raisons qui expliquent cette flambée. Néanmoins, pour cette année les pouvoirs publics semblent avoir pris les devants. Suite à une longue préparation, l’ouverture de ces espaces quelques semaines avant la rentrée des élèves, reflète la détermination de l’État à prendre en charge les préoccupations des citoyens. Cette dernière ne peut être efficace qu’à travers l’application des directives et des orientations retenues par l’État. D’autant plus que cette opération entre dans le cadre d’une organisation globale, qui vise à fournir aux élèves les conditions idéales pour leurs scolarités. Dans ce sens, le ministère précise que« les marchés de la Rahma dédiés à la vente de fournitures scolaires à des prix concurrentiels ont ouvert jeudi à travers les différentes wilayas du pays, leur nombre devant atteindre 64 au total dans les prochains jours ». Pour ce faire, une coordination étroite entre les secteurs concernés est plus que nécessaire. Elle se profilera comme une épreuve pour les nouveaux élus et la société civile. L’objectif étant au passage d’une gestion bureaucratique à une gestion productive et scientifique des collectivités locales. C‘est dans cette optique que ces marchés devraient connaître une gestion efficiente, essentiellement dédiée à soutenir le pouvoir d’achat du citoyen. C’est à travers la maîtrise de ces opérations qu’ apparaîtront les effets de changements sur le quotidien du citoyen. Reste à espérer, cependant, que ces espaces ne connaîtront pas les mêmes problèmes que ceux lancés pour le mois de Ramadhan. Hormis la disponibilité des assiettes foncières, il est attendu une forte implication des commerçants.