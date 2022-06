L'Algérie de demain est en chantier. Les anciens moudjahidine ne comptent pas prendre le train en marche. Comme ce fût le cas lorsqu'il s'est agi de prendre les armes pour la libérer de plus de 130 années de colonisation féroce ils répondent encore une fois présents pour cette fois ci l'élever au rang de nation développée moderne où seraient assurés de la liberté d'expression, l'alternance au pouvoir, l'égalité hommes-femmes...Une Algérie prospère où la justice sociale serait inscrite au fronton de ses institutions républicaines comme l'ont rêvée leurs compagnons d'armes. Ceux qui ont fait don de leur vie sans avoir exigé la moindre contrepartie pour qu'elle puisse accéder à l'indépendance. Un idéal clamé par les participants au 12e congrès de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM). L'attachement de l'Organisation à soutenir les efforts consentis pour l'édification de la nouvelle Algérie a été souligné par les congressistes dans un communiqué rendu public, dimanche dernier, qui a sanctionné la fin des travaux de ce rendez-vous.

Les 500 délégués de toutes les wilayas du pays qui y ont souligné la nécessité de «soutenir toutes les initiatives qui ouvrent des perspectives économiques, sociales et culturelles», ont mis en évidence «les positions honorables des moudjahidine en toutes circonstances et occasions nationales, en dépit de leur âge avancé et des problèmes qu'a connus l'organisation ces dernières années», sans oublier «les sacrifices consentis par ces Hommes pour recouvrer la souveraineté nationale et combattre le colonialisme».

Les participants au 12ème congrès n'ont pas omis, par ailleurs, de saluer le message qui leur a été adressé par le président de la République.

Le chef de l'Etat avait insisté le 11 juin, lors de l'ouverture des travaux du 12ème congrès de l'ONM sur la nécessité d'accorder aux moudjahidine «l'intérêt et les honneurs qui leur sont dus, dans une Algérie qui avance vers l'ancrage de la culture de reconnaissance et l'immunisation du front interne», qualifiant l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) d'«une de ces citadelles, jalouses de l'unité nationale».

«Vous êtes, mes soeurs et frères, parmi ces acteurs et témoins des lourds sacrifices payés par notre vaillant peuple durant la Glorieuse guerre de libération. Vous gardez en mémoire les images des batailles héroïques que vous avez menées aux côtés de vos compagnons vaillants martyrs. Certains même d'entre vous gardent les marques des valeureux héros, qui ont vaincu le colonialisme par attachement à la liberté et à la dignité, et en défense de l'honneur de la patrie et de la Nation», a écrit Abdelmadjid Tebboune dans un message émouvant adressé aux anciens Moudjahidine.

«Exemples du patriotisme pur, de l'abnégation et de l'amour de la patrie par le passé, vous vous êtes érigés, dès l'aube de l'indépendance, dans votre demeure bénie (ONM) en gardiens du serment des Chouhada et du message éternel de Novembre. Les stigmates d'une guerre impitoyable dont vous avez enduré les souffrances, avec conviction et foi, n'ayant pas entamé votre volonté de poursuivre votre apport national, particulièrement dans les périodes difficiles de la vie de la Nation» souligne dans sa missive le chef de l'Etat.

Un message qui fait ressurgir les fantômes d'un passé tragique pour servir de cap à l'édification d'une nouvelle Algérie. Celle dont les contours ont été tracés par Larbi Ben M'hidi, Abane Ramdane...