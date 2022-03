À l'initiative de l'administration de la wilaya de Béjaïa, une session de formation au profit des présidents d'Assemblées populaires communales a été ouverte, dimanche, à la salle des congrès de la wilaya par le chef de l'exécutif, en présence du président de l'Assemblée populaire de la wilaya. Cette session de formation s'inscrit dans une démarche initiée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire pour permettre aux nouveaux présidents des Assemblées populaires communales issus des élections locales du 27 novembre 2021 de prendre connaissances des mécanismes de gestion d'une commune. Avec des cadres de la wilaya, les nouveaux maires ont débattu, lors de cette formation, des points suffisamment importants pour assurer convenablement leur mission. Il s'agit, notamment de la fiscalité locale, les plans communaux de développement (PCD), la gestion financière des communes, les marchés publics, la gestion des ressources humaines, la gestion des grandes catastrophes, la communication institutionnelle et l'état civil. Des thèmes qui relèvent d'une grande importante dans la prise en charge des préoccupations citoyennes dans le cadre du respect strict de la loi, dont le Code communal. Même si les Assemblées locales sont dotées de secrétaires généraux pour veiller justement au respect des textes de la loi, il n'en demeure pas moins que le fait d'imprégner le premier magistrat de la commune sur différents aspects de gestion reste une nécessité qui évitera, à coup sùr, des malentendus qui minent souvent les collectivités locales.

«Il faut inculquer aux élus ce que sont les engagements électoraux, la communication avec (les citoyens, les autres administrations, les différents partenaires des APC comme les BET, laboratoires de contrôle, etc....)», estime ce citoyen de la ville de Béjaïa. Il en est de même pour la présentation des bilans périodiques, notamment annuel. D'autres estiment que tant que les élus locaux ne recouvrent par leurs prérogatives, cette formation ne servira pas à grand-chose d'autant plus que ces questions sont largement maîtrisées par les secrétaires généraux.

Cette formation vient rappeler aux formations politiques leurs défaillances en matière de formation des cadres politiques. «L'administration va combler les négligences des partis politiques à l'égard de leurs élus locaux», souligne Ahmed un élu sortant, qui, après deux mandats dans une Assemblée communale, affirme, sans hésitation, n'avoir jamais bénéficié d'une quelconque formation ou encadrement dans l'exercice de la mission d'élu.

Le dernier scrutin des locales, qui s'est tenu dans des conditions plus au moins défavorables, n'avait pas permis l'émergence d'élus en mesure de prendre les destinées des communes. Ce sentiment à été ressenti par le chef de l'exécutif de la wilaya en recevant régulièrement les présidents des nouvelles Assemblées. C'est sans doute pour cette raison que cette formation a été initiée.