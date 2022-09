Le syndicat des magistrats a dit non à une réunion internationale qui devait e déroulé sur les palestiniens occupés. « Nous avons informé officiellement le Président de l’union internationale des magistrats et le groupe africain des syndicats des magistrats de notre boycott de cet évènement », a écrit le Syndicat National des Magistrats (SNM) dans un communiqué. L’organisation syndicale présidée par Issad Mabrouk a ainsi exprimé son soutien indéfectible à la cause palestinienne affirmant par la même son attachement aux principes de justice et de droits de l’Homme. Par cette action également le syndicat des magistrats appuie sans condition aucune la position officielle de l’Eta algérien envers la cause palestinienne sacrée.