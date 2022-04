Un mégaprogramme de distribution de logements sociaux devra être concocté à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l'Indépendance nationale, a annoncé hier le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, au cours d'une conférence de presse.

Bien que n'ayant pas donné de chiffres au sujet de cette nouvelle livraison d'unités de logements, Belaribi a confié à la presse, «tout ce que je peux vous dire, qu'il s'agit d'un grand programme de distribution jamais égalé dans l'histoire de l'Algérie».

Dans ce cadre, il appellera ses subalternes à redoubler d'efforts et à consentir davantage de sacrifices, afin de relever le défi de cette perspective. «La date anniversaire de l'indépendance est chère à nos yeux...

Nous devons réussir le challenge de la célébrer comme il se doit dans notre secteur... Nous avons deux mois encore, et je sais que vous allez relever le défi», dira-t-il en guise de motivation à ses troupes. Il faut rappeler que cette conférence de presse intervient dans le cadre d'une rencontre de synthèse des réalisations du premier trimestre 2022, dans le secteur de l'habitat.

L'occasion pour le ministre d'assener ses vérités et d'annoncer des chantiers importants pour cette année en cours, notamment pour ce qui est de la revitalisation des procédures de gestion du secteur et de communication entre les différents services centraux et déconcentrés, chargés de la mise en oeuvre des programmes et projets sectoriels.

Le ministre de l'Habitat n'a pas hésité à bousculer ses subordonnés, quant à s'acquitter convenablement des tâchés qui leurs sont allouées, et à faire preuve de dynamisme dans la gestion des programmes. «Je ne suis pas d'accord avec certains directeurs dans les wilayas, qui préfèrent encore gérer les projets, à partir de leurs bureaux climatisés et confortables... au lieu de se déplacer sur les chantiers. Pour le ministère, cela est inacceptable et impardonnable», dira-t-il annonçant des mesures coercitives et des sanctions à la mesure des manquements et des failles constatées. L'exemple des 2.000 unités de logements achevés dans la wilaya de Ouargla et non livrées, à cause des problèmes liés à la non-viabilisation, a été soulevé par le ministre, qui a jugé inacceptable cette situation.

«C'est le citoyen qui est sanctionné au final. Je vais être intransigeant et impardonnable à ce sujet, parce qu'il n'y a aucune excuse qui pourrait motiver ces manquements», s'insurgera-t-il.

À ce propos, le ministre annoncera que tous ceux parmi les directeurs de wilaya qui seront reconnus inaptes ou ayant failli à leurs engagements, «seront sanctionnés, selon le degré de leurs fautes».

Dans ce sillage, il annoncera la mise en oeuvre d'un système d'évaluation périodique qui prendra en charge les éléments positifs et négatifs dans les bilans des responsables du secteur à l'échelle des wilayas. Belaribi a estimé qu'il est «impardonnable de continuer de gérer des programmes datant de 2008, 2010, et 2018...

Il faut impérativement assainir ces programmes...», enjoindra-t-il à ses subalternes, appelant à plus de rigueur et d'efficacité dans l'accomplissement de leurs tâches et la gestion des programmes. Il y a lieu de signaler que dans le cadre de la loi de finances 2022, le secteur de l'habitat a bénéficié d'une dotation budgétaire de l'ordre de 17 milliards de dinars algériens, pour la réalisation de 60.000 unités de logements de différents types.

Pour l'année 2022, pas moins de 391.000 unités de logements sont en cours de réalisation dans différentes wilayas du pays.

Cela, en plus de 164 équipements publics. Sur un autre registre, le ministre a annoncé «la mise en place d'une agence nationale du foncier urbanisable pour gérer la contrainte du foncier dans les grandes villes, à l'instar d'Alger», a annoncé le ministre à une question de L'Expression au sujet de l'entame d'une refonte globale organisationnelle, fonctionnelle et de législation dans le secteur. Dans ce cadre, il fera état de problèmes liés à la contrainte du foncier, pour la réalisation du programme LPA d'Alger, qui a connu le lancement de 50% du quota, à cause de ces contraintes.

Il affirmera, par ailleurs, que son département a «lancé la réflexion autour du remodelage de certains segments de la gestion, afin d'aboutir à des modèles et à des formes de gestion et d'organisation idoines.

Pour ce qui est des incidences des flambées des cours des prix des matériaux, a priori le fer, Belaribi a annoncé la mise en place d'une commission mixte entre le ministère de l'Habitat et celui des Finances, sur instructions du gouvernement, afin «de trouver les meilleures formules, pour ne pas sanctionner les entreprises de réalisation», dira-t-il.