L'engagement de l'État dans la politique de l'habitat, toutes formules confondues, notamment en faveur des couches sociales démunies, n'est pas près de s'estomper de sitôt. Les déclarations du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Laribi, à partir de la wilaya de Tizi Ouzou où il effectuait une visite de travail, traduisent cette volonté perpétuelle de l'État algérien à poursuivre cet effort national soutenu. Le ministre de l'Habitat qui s'exprimait devant les caméras de la télévision publique, a fait état de la reprise et le dégel de l'ensemble des projets à l'arrêt dans son secteur. «Parmi les 54 engagements de Monsieur le président de la République, la finalisation de l'ensemble des projets en cours de réalisation ou à l'arrêt», confiera-t-il en marge de sa visite dans cette wilaya. Le ministre a fait état d'une nouvelle dynamique autour de la relance de ces projets et l'accentuation de la cadence des travaux de réalisation ou de parachèvement. À ce sujet, Laribi a déclaré que «le plus important aujourd'hui dans notre secteur, c'est de maîtriser ce taux du reste à réaliser. Il faut aussi reprendre les chantiers, à travers des cahiers des charges avec des chantiers 3X8 et des échéanciers rigoureux et clairement établis», dira-t-il encore. Face aux défis et objectifs du développement durable ODD, le secteur de l'habitat semble opérer sa mue progressivement, en vue d'accélérer et de maîtriser les taux de réalisation et le parachèvement efficient des programmes. Dans ce cadre, il est utile de rappeler que le département de Belaribi plaide, depuis quelques mois, pour une nouvelle approche pragmatique et systémique dans le cadre d'une stratégie basée sur l'innovation et l'efficience.

Le secteur s'emploie depuis l'installation de Belaribi à rattraper le temps perdu et ce, par la multiplication des réunions de coordination multipartites, les visites de terrain, les réunions transversales régulières, ainsi que les réunions de présentation de bilans des programmes et actions lancés ou projetés. Depuis peu, le secteur connait une nouvelle dynamique dans la gestion des programmes et des projets lancés ou inscrits. C'est ainsi que des formules nouvelles et innovantes, telles que les villes satellites ou encore les grands pôles d'excellence sont envisagés pour parer aux difficultés techniques et foncières dans nombre de wilayas, à l'image de Tizi Ouzou, Béjaïa, Boumerdès et d'autres encore. Conformément aux instructions du président de la République, des projets à l'arrêt depuis quelques années, ont finalement été réactivés, comme c'est le cas pour les 5.400 logements publics aidés dégelés à Oran, Mostaganem et plusieurs autres wilayas encore en septembre 2021. La cadence des inscriptions des programmes de nouveaux logements connait une réelle reprise ces derniers mois, avec à l'appui des inscriptions nouvelles de programmes allant de 5.000 jusqu'à plus de 10.000 logements par wilaya. La nouvelle stratégie nationale en matière de logement et d'habitat, ne s'arrête pas à ce niveau d'action, mais s'étale au-delà. En effet, le département de Belaribi compte entamer une reconversion d'un nombre important d'outils et d'instruments, dont dispose le secteur. C'est, à titre d'exemple, le cas de la Caisse nationale du logement CNL, qui devra être reconvertie en banque de financements des programmes de logements. Une manière de capitaliser les ressources et de rationaliser les outils de travail du secteur.