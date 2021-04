Le ministère du Commerce et celui de l'Agriculture font équipe pour gérer au mieux les prix des produits de large consommation durant le mois sacré. Les deux départements viennent de mettre les bouchées doubles pour alimenter le marché national et faire face à la demande, qui connaît un pic pendant le mois de Ramadhan.

L'opération d'abattage du cheptel du sud du pays pour alimenter le marché du Nord a débuté, hier, à Adrar. Il s'agit d'une mesure qui «va créer une véritable dynamique commerciale entre le Nord et le Sud», a écrit le ministre du Commerce, Kamel Rezig, sur sa page facebook. En plus de cette mesure, il est prévu l'importation de 2500 tonnes de viande congelée espagnole. Ce n'est pas tout. L'Office national des aliments du bétail (Onab) annonce la mobilisation de moyens logistiques pour commercialiser une importante quantité de poulets au niveau du territoire national. Cette entité compte «injecter progressivement une quantité de pas moins de 50000 tonnes», affirme son président-directeur général, Mohamed Batraoui.

De son côté le président de l'Anca, Hadj Tahar Boulenouar révèle que le total des quantités de viandes blanches et rouges devant être commercialisées durant le mois sacré, atteindra les

120000 tonnes.

Contacté par L'Expression, Boulenouar a jugé que ladite quantité demeure largement suffisante. Il a également prévu une baisse des prix des viandes blanches à partir de la deuxième semaine de Ramadhan. Il avancera pour étayer ses propos, qu'«une quantité de 700000 tonnes de viandes blanches sera injectée durant le mois sacré».

L'interlocuteur a, par ailleurs, révélé qu'«une quantité de 500000 tonnes de fruits et légumes sera injectée au niveau national durant le mois de Ramadhan.» Une quantité qu'il juge suffisante.

Selon Boulenouar, les Algériens sont tenus d'être patients. Ils devront attendre «la deuxième semaine du mois de Ramadhan» pour espérer voir les prix des fruits et légumes baisser.

Notons, dans ce sens que les prix des fruits et légumes enregistrent depuis hier, une hausse vertigineuse. C'est ce que nous avons constaté lors d'une virée effectuée au niveau des marchés de fruits et légumes implantés au niveau de plusieurs communes de la capitale.

Tous les produits nécessaires pour la préparation des plats traditionnels cuisinés à l'occasion de la rupture du jeûne, comme les tomates, la laitue, les oignons, les poivrons, la courgette, les navets et les haricots verts, enregistrent une flambée de leurs prix. Ils sont cédés respectivement à 150 DA/ kg,140 DA/kg, 160 DA/kg, 120DA /kg, 80DA/kg, 200DA /kg. Les prix des légumes précités sont repartis à la hausse, comparativement à ceux pratiqués, il y a encore quelques jours.

Pour ce qui est des prix des fruits, c'est le même constat. Le prix des oranges a atteint, hier, les 200 dinars, alors qu'elles étaient proposées à 120 et 140 dinars, il y a tout juste quelques jours. La viande ovine est à 1 350 DA le kilo. Quant au poulet, il est cédé à 380 DA le kilogramme.