Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, à estimé, hier à Tizi Ouzou, que les élections législatives du 12 juin prochain constituent «un objectif stratégique» pour l'Algérie. S'exprimant en marge de l'installation du bureau local de son parti en prévision des élections législatives, Belkacem Sahli a considéré que la participation à cette élection «constitue, au-delà d'un quelconque intérêt partisan, un objectif stratégique pour le pays». Elle permet, a-t-il soutenu «l'exercice de la volonté populaire à travers le choix de ses représentants, particulièrement, au Parlement qui est un organe exerçant des missions d'importance de législation, de contrôle du travail du gouvernement et de transmission des préoccupations des citoyens». L'échéance du 12 juin prochain «couronne le changement réclamé par le peuple algérien le 22 février 2019, amorcé par l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 et concrétisé par la révision constitutionnelle du 1er novembre 2020» selon Belkacem Sahli. Elle constitue, a-t-il ajouté, «la 3ème étape du changement à travers le renouvellement des institutions élues». Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine a, également, appelé les pouvoirs publics à «l'accompagnement de la préparation de cette échéance par des mesures d'apaisement et d'ouverture politique et médiatique pour permettre l'expression des avis de l'ensemble des Algériens».