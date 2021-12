Samedi au stade Al Thumama de Doha, sportifs et fans ont montré l'exemple. Deux peuples voisins se sont rencontrés pour les quarts de finale de la Coupe arabe dans une superbe ambiance. Le choc entre le Maroc et l'Algérie était particulièrement attendu en raison de la performance des deux équipes, grands favoris de cette compétition. En fait, les lions de l'Atlas et les guerriers du désert sont connus pour leur rivalité sportive et le match entre les deux équipes ne pouvait qu'être palpitant et intense. Certes, la rencontre entre les deux équipes maghrébines est survenue dans un contexte de graves tensions politiques entre les deux pays, mais cela ne devait pas faire basculer le match dans une autre dimension, ni le faire sortir du rectangle vert. Or, l'ingérence du Makhzen a donné un cachet politique à un enjeu sportif. Ce dernier a offert une motivation financière de 33 000 dollars à chaque joueur non pas pour arriver au quart de finale, être l'un des deux finalistes ou décrocher la coupe. La prime, c'était juste pour battre l'Algérie. Et à travers cette victoire, le Makhzen cherchait à créer une atmosphère délétère au Maroc dans l'espoir de monter le peuple marocain contre ses frères algériens. Mais sa défaite a été cuisante et le derby sur lequel il misait pour allumer le feu, a été le match qui a signé la paix! Si avant le match, des fans se sont amusés sur les réseaux sociaux en annonçant que «l'ONU arbitrera le match» entre l'Algérie et le Maroc, le jour J, la fête a été commune. «Khawa Khawa» (Frères) est l'expression qui est revenue sur les lèvres de tous les supporters des sélections marocaine et algérienne de football qui ont afflué en nombre au stade d'Al Thumama. Les fans des deux pays se sont accueillis chaleureusement à l'enceinte du terrain ou à ses alentours, animés de la même passion pour ce grand rendez-vous footballistique, en se saluant avec l'expression «Dima Khawa» (toujours frères). Au sein du stade de Doha, les drapeaux marocain et algérien se sont affichés côte à côte pour souligner que le duel est surtout sportif et qu'il se dispute sous le signe de la fraternité. Certes, chacun applaudissait son équipe, mais dans un esprit de grande entente. De nombreuses images du public ont fait le tour des réseaux sociaux montrant les supporters des deux pays, côte à côte ou s'échangeant leurs drapeaux. Les Algériens et les Marocains ont donné une leçon de paix et de fraternité à Doha. Le Makhzen, à l'origine de campagnes haineuses, qui alimentent le chauvinisme, le racisme et cherchent, entre autres, à monter les deux peuples l'un contre l'autre, a-t-il enfin compris que ces manigances n'ont pas d'effet sur deux peuples frères? Se rend-il compte qu'en voulant «acheter» le patriotisme des joueurs marocains avec 33 000 dollars, il n'a point motivé les lions de l'Atlas, mais a plutôt égratigné leur amour-propre en mettant un prix à leurs abnégation et dévouement pour la patrie? Le peuple marocain aime sa patrie, mais n'est pas dupe au point de se laisser manipuler. Il l'a démontré en investissant les rues du royaume pour soutenir la cause palestinienne, abandonnée par le Makhzen à la faveur des accords d'Abraham. C'est dire que le royaume représenté par le Makhzen n'est pas le Maroc, le vrai, le profond Maroc celui que l'Algérien aime et soutient. Encore une fois, la magie footballistique a permis la communion. Il suffit juste de comprendre le message de cet amour fédérateur, extraordinaire qui a permis au sentiment de fraternité de refaire surface.