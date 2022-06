C'est hier, que les résultats du Brevet d'enseignement moyen (BEM), au titre de la session de juin 2022 ont été rendus publics, au grand bonheur des élèves et de leurs parents. Ainsi, les résultats des examens du BEM pour les candidats scolarisés et libres ont été diffusés via le site de l'Office national des examens et concours (Onec). Alors que pour les candidats scolarisés, les résultats étaient disponibles via l'Espace parents https://tharwa.education.gov.dz, ont indiqué les services du ministère de l'Éducation nationale. Comme il est de coutume, les établissements scolaires concernés afficheront, en simultané, les listes des élèves admis en première année secondaire, annonce le même communiqué. Les sites en question ont été pris d'assaut par une nuée d'internautes, dont les parents d'élèves, qui dès les premières heures de l'après-midi d'hier, n'ont pas cessé de tenter les entrées sur sites. Par ailleurs, des instructions ont été données aux directions de l'éducation de wilaya aux fins de communiquer ultérieurement les résultats détaillés de ces épreuves. Ainsi, les intéressés pourront s'informer au sujet des meilleures moyennes, les classements par établissements, ainsi que le nombre d'élèves ayant obtenu leur examen avec mention. D'ores et déjà, des classements préliminaires ont été diffusés sur la toile. La wilaya de Tizi Ouzou fidèle à sa réputation, reste indétrônable. Selon les résultats de l'Office national des examens et concours (Onec) diffusé sur son site officiel, Tizi Ouzou occupe le haut du pavé au niveau national, pour la quinzième année, avec un taux de réussite avoisinant les 90%, (88,71%). Elle est suivie directement par la wilaya de Sétif qui se positionne en deuxième place, avec un taux de réussite de 85%, talonnée par la wilaya de Mascara avec un taux de réussite de 84, 79%. Avec un taux d'admission de 81, 89%, la wilaya de Souk Ahras arrache la troisième place, suivie par les wilayas de Tipaza et de Béjaïa, presque à équidistance, avec respectivement, 81, 79% et Béjaïa 81, 76%. Comme à l'accoutumée, les scènes de pleurs, d'hystérie et de youyous ont caractérisé l'ambiance de la journée d'hier. Bien qu'entachées par certains scandales de tricheries et de tentatives avortées, les épreuves du BEM ont connu, un franc succès cette année, faut-il le signaler.