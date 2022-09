De nombreux journalistes se sont rassemblés, hier, à la Maison de la presse de Kouba, qui abrite le siège du journal Echourouk, pour manifester leur solidarité avec leur confrère emprisonné Belkacem Houam. Ce dernier, et selon un communiqué du Groupe médiatique Echourouk, a été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Hussein Dey à Alger, après la publication de son article sur les dattes sous le titre: «Arrêt immédiat de l'exportation des dattes ‘' Deglet Nour algérienne''». Le journaliste a été convoqué jeudi dernier par la police judiciaire de la sûreté de Hussein Dey et a été présenté devant le procureur de la République, puis devant le juge d'instruction, qui l'a placé en détention préventive, a fait savoir, jeudi dernier, le Groupe Echourouk. Les hommes et femmes de presse, tous supports médiatiques confondus, ont réclamé «la libération immédiate» de leur confrère emprisonné. «Liberté pour Belkacem Houam, le journalisme n'est pas un crime», lit-on sur les pancartes et posters brandis par les journalistes. Des membres de certaines formations politiques et associations ont également exprimé leur solidarité avec le journaliste.

Le Conseil national des journalistes algériens Cnja a, pour sa part, émis un communiqué, où, il s'est dit «surpris» par la condamnation prononcée à l'encontre du journaliste dans la mesure où la Constitution stipule dans son article 54 que «la détention provisoire est une mesure exceptionnelle...». Ajoutant dans le même communiqué que «le délit de presse a été abrogé». Pour sa part, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme Laddh s'est dite surprise par cette incarcération rappelant que «le journaliste a été mis en prison alors que le délit de presse est abrogé».