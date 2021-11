Ils sont jeunes, fougueux et ambitieux. Ils vont à la conquête du pouvoir local. La liste du FLN au niveau de la circonscription de Bir Mourad Raïs (Alger)) a ceci de particulier: Elle est composée de jeunes faite par les jeunes et pour les jeunes, sans injonction aucune, de la direction centrale du parti qui n'a fait qu'avaliser ce voeu citoyen.

La bourse du FLN où s'achetaient des candidatures à coups de centaines de millions, voire de milliards, fait désormais partie d'un temps révolu. Place aux nouvelles pratiques saines, transparentes et crédibles. Deux des candidats du FLN à Bir Mourad Raïs, Sofiane Aït Saâda et Kara Amar Mahdi, se sont présentés à notre rédaction dans le cadre de leur campagne électorale pour nous dire ce dont ils sont capables. Vous devinez à l'avance leur discours: la rhétorique pompeuse du vieux parti ressentant à l'envie qu'il est détenteur de la légitimité historique rappelant, au cas oû vous l'oubliez, que « Nihna, hetta wahed ma yaâtina darse fel watania» (en ce qui nous concerne, personne ne nous donnera de leçons de nationalisme, ndlr) et cerise sur le gâteau, ils vous rassurent qu'une fois élus, ils concrétiseront les aspirations des masses populaires en barrant la route aux ennemis de la révolution et aux agressions de l'impérialisme américano-sioniste. Hé bien, vous avez tout faux!

Les deux jeunes, diplômés universitaires, sont en rupture totale avec ce discours éculé. Sofiane Ait Saâda est licencié en commerce international et technicien en informatique de gestion. Militant du FLN depuis près de 17 ans, il n'a pas connu que du festoiement dans son cursus politique. Au vieux parti on reçoit des coups souvent violents qui, parfois désarment, mais ils rendent plus aguerris, passionnés. Sofiane a compris que le secret de la réussite politique réside dans la persévérance.

Il était temps pour lui de prendre sa revanche sur les vieilles pratiques qui ont brisé bien des carrières. Vif et alerte, Mahdi, lui est un communiçant hors pair. Ça coule de source puisqu'il est licencié en information et communication de l'université Paris 13. Il est chargé de la communication à l'Entreprise du métro d'Alger et président de l'Association Nautique El Biar. Excusez du peu!

Ce ne sont que deux profils sur la liste du FLN à Bir Mourad Raïs dont près de 90% sont des diplômés universitaires et plus de 70% d'entre eux ont moins de 40 ans. « C'est au niveau de l'APC qu'on fait un réel travail de proximité et être en phase avec le citoyen», affirme Sofiane qui veut « donner du sens à son expérience de militant par une gestion locale transparente et crédible».

C'est la même verve qui anime Mahdi pour qui les mots activité de terrain, société civile et solidarité ont plus de sens que pour d'autres tels la vie et le pain. « Nous avons ficelé un programme avec les militants et on l'a conçu sur la base des préoccupations de notre circonscription. Mieux, on a fait participer les citoyens et c'est une première à mon sens», explique Mahdi exhibant fièrement le programme écrit de son parti. Sous le slogan « Ses enfants la protégeront et la construiront», le programe en question est essentiellement axé sur une démocratie participative « qui fera réellement participer les citoyens aux décisions de la commune, à travers la création d'un conseil des sages.

Le programme vise, également, à créer des pépinières d'entreprise. Il s'agit de créer un espace pour les jeunes entrepreneurs, leur attribuer des bureaux équipés pour leur travail et un point de chute le temps de lancer leur business. Là aussi c'est une première dans une commune d'Algérie.

D'autres idées toutes aussi nouvelles sont contenues dans l'escarcelle de ces jeunes déterminés à se saisir du pouvoir local.