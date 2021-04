Ces dernières années, les jeunes des villages situés dans la commune de Ouaguenoun souffrent de l'absence d'espaces de détente et de loisirs. À l'exception d'une Maison de jeunes et d'un petit stade communal, cette catégorie n'a à sa disposition que quelques salles de musculation privées qui ne représentent, pour la majorité, qu'une infime occupation généralement inaccessible à cause des prix appliqués, alors que les jeunes sont généralement des personnes encore scolarisées et ou des universitaires dont la bourse ne suffit même pas à couvrir les frais de transport.

Devant cette situation, qui fait des jeunes une proie facile des différents fléaux sociaux, des personnes volontaires se sont investies corps et âme afin de doter leur commune de loisirs et d'activités culturelles capables d'éloigner les jeunes de la morosité ambiante qui représente un terrain favorable à l'apparition de toutes sortes de délinquance. Ainsi, après des démarches auprès des autorités locales de la commune et de la wilaya, les jeunes ont pu décrocher un projet à long terme au bénéfice des jeunes, qui pourront désormais s'occuper de valoriser le patrimoine local. Un patrimoine riche qui peut, en plus de son caractère culturel, être une véritable niche d'activités économiques créatrices d'emplois.

En effet, grâce à ces jeunes et à quelques responsables et d'élus locaux, la commune tient enfin sa semaine culturelle, après plusieurs années d'attente. Aux manettes, ce sont les jeunes de l'Association culturelle des arts traditionnels et du patrimoine Thafat Atsili, qui ont longtemps travaillé d'arrache-pied afin de réussir cette organisation. De jeunes lycéens et universitaires qui se sont investis durant de longues années, pour enfin pouvoir doter leur commune d'une manifestation culturelle qui est à sa première édition.

Une semaine culturelle, destinée à mettre en valeur les activités créatrices des jeunes artistes locaux, mais également les atouts économiques de la région, représentés essentiellement par les activités artisanales. La semaine sera, en effet, l'occasion de promouvoir des initiatives qui pourront s'avérer comme étant des opportunités de créer des entreprises, car les organisateurs ne comptent pas rester au stade de la culture uniquement. De nos jours, expliquent-ils, le patrimoine constitue des opportunités de création de richesse et d'emplois.

Par ailleurs, il convient de noter que cette année, cette semaine coïncide avec la célébration du 41ème anniversaire du Printemps berbère et qui pourra, ainsi constituer une opportunité pour les artistes et les hommes de culture de la région, de mettre en valeur leur savoir-faire. La manifestation qui a débuté, hier, s'étalera sur deux journées avec, au programme, des conférences, des expositions et diverses activités culturelles. L'animation sera à son comble et les organisateurs comptent mettre à profit cet afflux de visiteurs (ou d'invités) afin de sensibiliser sur le potentiel de la commune en matière de patrimoine à mettre en valeur.