Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane semble développer une nouvelle approche dans sa stratégie de travail et de mise en oeuvre du Programme d'action gouvernemental. En tous cas, c'est ce qui transparaît des recommandations et de la vision globale du chef de l'exécutif, qui entend garantir le maximum de garde-fous, en vue d'assurer davantage d'impact à son plan d'action sur le terrain.

Les récentes mesures et décisions, notamment le lancement d'études, enquêtes et de sondages, participent de cette nouvelle démarche du gouvernement. Le Premier ministre ne veut plus naviguer à vue, pour mener à bien ses missions gouvernementales et assurer une exécution judicieuse de son Plan d'action au plan local. À ce titre, on notera «le renforcement du réseau de recensement et la création d'une banque de données de référence des potentialités, capacités et des moyens locaux inhérents à chaque commune», dira-t-il. Le Premier ministre a également ordonné le lancement d'un recensement économique général des communes et des collectivités locales. Une telle démarche devra consolider la vision du gouvernement, qui disposera désormais des principaux agrégats socio-économiques, en vue de combler les déficits et les lacunes au plan local.

Un process de ciblage qui est à même de relever les potentialités des communes, leurs points de force, mais aussi leurs points de faiblesses et lacunes sempiternelles auxquelles elles font face. Benabderrahmane a également fait état du lancement, dans les semaines à venir, d'un autre recensement économique général, en vue de mettre en place une base de données inhérentes aux entités économiques et administratives, quelle que ait leur nature juridique, en dehors du secteur de l'agriculture. Dans ce cadre, la mise à disposition des «indicateurs de cohésion et d'harmonie sociales, à travers le lancement d'enquêtes statistiques communales globales, contribuera à orienter les politiques de développement, en consacrant les fondements de la croissance et du développement équitables pour les catégories sociales et les territoires et la réduction des disparités régionales», a confié Benabderrahmane. Cette orientation permettra une meilleure répartition des aides financières de l'État au plan local, et une politique budgétaire au profit des communes, basée sur l'efficience et l'efficacité. À ce titre, la batterie de mesures envisagées et annoncées par le chef de l'exécutif gouvernemental, semble indiquer la mise en branle d'une vision macroéconomique globale, qui sera basée sur une étude exhaustive des différentes situations, tous plans confondus.

L'observation et l'étude semblent, ainsi, constituer les nouveaux instruments de travail majeurs, essentiels à la diligence des actions sur le terrain, en vue d'un impact certain sur les territoires et les populations. S'agit-il réellement des jalons d'une nouvelle démarche gouvernementale, en vue d'un développement local rénové et repensé? Les semaines à venir nous le diront certainement.