Tremblez, ils sont de retour! Tout indique que Abderazzak Makri, Abdellah Djaballah, Abdelkader Bengrina et Filali Ghouini n'hésiteront pas un instant pour conclure un pacte qui fera de la mouvance islamiste la première force politique au sein de l'APN au terme du scrutin législatif du 12 juin prochain. Ce sera alors une première dans l'histoire de l'Algérie indépendante, si l'on excepte les législatives avortées de décembre 1991. «Le pacte islamiste», susurré par des observateurs, des intellectuels et des milieux politiques algériens, n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité tangible qui guette le pouvoir législatif algérien. Les islamistes ont déjà tenté l'expérience en 2012 avec l'Alliance verte. Calquée sur le modèle de leurs frères islamistes en Tunisie, en Egypte et au Maroc, trois partis islamistes algériens, le MSP, El Islah et Ennahda, ont formé une nouvelle coalition dénommée «Alliance de l'Algérie verte ». Le contexte s'y prêtait en 2012 quand les partis islamistes ont cueilli les dividendes des révoltes arabes partout où elles s'étaient déroulées. Leurs homologues algériens ont tenté le coup. Ils n'ont pas réussi, mais l'histoire leur repasse une seconde fois les plats. Vont-ils se faire prier pour goûter aux délices du pouvoir?

La défection des partis démocrates aux prochaines législatives leur ouvre un immense boulevard qui les mènera tout droit vers l'APN, puisqu'ils constituent la seule force politique organisée... Désormais, le pouvoir législatif est à portée de main, il suffit juste de courber l'échine pour le ramasser. Atteindre la majorité parlementaire, est devenue une entreprise réalisable pour cette mouvance. L'oeil rivé sur l'échiquier politique où trois grandes cases sont vides, il y a une place à prendre. Qui remplacera les démocrates, le FLN et le RND si ce n'est pas les islamistes? Face à eux, il n' y a rien, c'est le vide sidéral que les pouvoirs publics tentent de combler par le truchement de la société civile, mais le pari semble difficile face à une machine de guerre électorale que constitue la mouvance islamiste. Cette dernière maîtrise parfaitement le logiciel de l'entrisme, toujours prête au compromis et surtout sait attendre. Enfin, elle possède l'art de courber l'échine pour se redresser une fois la bourrasque passée. à l'APN, des islamistes majoritaires ne vont pas appliquer un autre programme que le leur, bien connu d'ailleurs. Abderazzak Makri n'a-t-il pas invité à l'application de la charia (la loi islamique) pour en faire une des sources de législation? C'est lui qui ne rate aucune occasion pour s'attaquer violemment à la mouvance démocratique et laïque au point de l'assimiler à des traîtres. C'est lui qui a appelé à criminaliser l'utilisation de la langue française dans les institutions. C'est encore lui qui s'est rendu clandestinement chez Saïd Bouteflika, conseiller et frère de l'ex-président déchu, lui proposant ses services dont la prolongation du mandat présidentiel avant que le Hirak ne balaie l'ex- président et le plan de Makri avec. Mais que l'on ne s'y trompe pas, le parti de Makri, le MSP, est parfaitement dans son rôle. à chaque fois, il a démontré qu'il n'était pas au-dessus des manoeuvres politiciennes et n'a d'ailleurs aucune gêne à s'acoquiner avec le pouvoir fort du moment, fût-il corrompu ou autoritaire. Mais si le louvoiement politique ne nuit qu'à la crédibilité du parti envers ses propres militants, en revanche, la violence des propos souvent dessillés pour s'attaquer aux démocrates et aux laïcs, réveille les démons d'une décennie douloureuse.

L'Algérie a été le premier pays musulman à faire la dramatique expérience de l'islamisme politique au cours de laquelle elle a payé un très lourd tribut en vies humaines et en pertes matérielles. Faut-il passer un coup d'éponge sur une ardoise tachée de sang?