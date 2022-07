Sur invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, plusieurs chefs d'État sont arrivés en Algérie pour prendre part aux festivités du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Du président tunisien, Kaïs Saïed, à l'Éthiopienne, Mme Sahle-Work Zewde, en passant par le Nigérien Mohamed Bazoum, le Congolais Denis Sassou-Nguesso, et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ils sont tous venus partager la fête de l'Algérie. À ces chefs d'État, il y a lieu d'ajouter la présence du ministre syrien des Affaires étrangères, Faycal Al Mekdad, une délégation du Mouvement palestinien, Hamas, conduite par le chef de son bureau politique, Ismail Haniyeh, le secrétaire général de l'Organisation de la Coopération Islamique, S.E. Hissein Brahim Taha, ainsi que de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) conduite par son secrétaire général, Noureddine Taboubi. Un accueil solennel a été réservé à chacun d'eux à l'aéroport international Houari Boumediene-Alger. Qui par le président Tebboune, qui par le Premier ministre Aïmene Benabderrahamne et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Tous sont venus partager la joie de l'Algérie dont le point d'orgue de la célébration du soixantième anniversaire de l'indépendance demeure incontestablement la parade militaire à Alger. Une première depuis 33 ans. Ce défilé militaire revêt une grande symbolique. Il perpétue les traditions militaires ancrées dans l'ANP. Un défilé militaire intervenant en marge d'un contexte régional particulièrement tendu. Un défilé qui mettra aussi la lumière sur l'industrie militaire et sa production. Une parade qui rappellera certainement le prestige d'une indépendance acquise par les armes tant l'Algérie a été la Mecque des révolutionnaires, dans les années soixante et soixante-dix, accueillant entre autres, Che Guevara et Nelson Mandela. À chacun son rang. Si le séjour de certains est de deux jours, pour d'autres, il est de trois jours. Le programme du président Tebboune sera chargé. Avec Mahmoud Abbas, outre les moyens de renforcer les relations bilatérales, il sera question des derniers développements de la cause palestinienne ainsi que les préparatifs du Sommet de la Ligue des États arabes prévu les 1e et 2 novembre prochain à Alger. Tandis que les questions relatives à la défense et la sécurité avec l'urgence sécuritaire au Sahel, à la migration, à l'énergie avec le projet du gazoduc Lagos-Alger-Nigal via le Niger, le secteur du pétrole avec l'exploration des blocs miniers détenus par le Groupe Sonatrach, la santé et la formation professionnelle sont autant de questions d'intérêts communs débattus dans le cadre des Commissions mixtes algéro-nigériennes, seront au centre des discussions avec Mohamed Bazoum. Alors que le président tunisien, Kaïs Saïed a assisté à l'inauguration du monument de la Liberté à Sidi Fredj, sur le site où le colonel Mohand Oulhadj hissa symboliquement le 5 Juillet 1962 le drapeau algérien, lieu où débarquèrent les forces coloniales françaises le 14 juin 1830.