Serait-ce le bout du tunnel pour les investisseurs conviés, avant-hier, au siège de la wilaya pour exposer leurs problèmes? On est tenté de le croire, sachant que toute l'activité liée à ce sujet s'inscrit dans le sillage des orientations du président de la République. À Béjaïa, ça bouge également. Poursuivant ses travaux, le comité de wilaya, chargé du suivi des investisseurs, s'est de nouveau investi en recevant de nouveaux investisseurs. Cette démarche s'inscrit, faut-il le rappeler, dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie et la levée de tous les obstacles administratifs pour permettre aux investisseurs de réaliser leurs projets. Présidé par le chef de l'exécutif en personne, «ce comité a reçu avant-hier, des investisseurs pour écouter leurs préoccupations et travailler à les résoudre, afin de leur permettre de relancer leurs projets dans les meilleures conditions», explique le communiqué de la wilaya qui ne précise, cependant pas, l'identité des investisseurs, encoure moins le domaine de leurs investissements. En présence de tous les responsables techniques concernés, cette réunion est considérée comme un atelier de communication pour essayer de trouver les voies et les moyens, ainsi que des solutions aux problèmes qui entravaient l'avancement des dossiers d'investissement en attente. Au cours de cette session, les investisseurs ont présenté les obstacles auxquels ils sont confrontés pour lancer leurs activités. Néanmoins, le communiqué ne détaille pas les entraves soulevées par les hôtes du comité, se contentant de rapporter «les instructions strictes données par le wali aux cadres concernés par l'investissement pour faciliter les démarches administratives, afin qu'ils puissent mener à bien leurs projets et contribuer ainsi à créer des emplois et de la richesse». Dans la foulée, le chef de l'exécutif a souligné aux membres du comité la nécessité de poursuivre les sorties sur le terrain, afin d'inspecter les projets d'investissement et de s'assurer de la levée des réserves et des lacunes qui assureraient le lancement effectif des projets restants. L'investissement a été longtemps bloqué par une bureaucratie qui continue encore à régner en maître. La venue de ce comité semble avoir donné un coup de frein à une situation, qui, il n'y a pas si longtemps, faisait de l'investisseur une proie à déplumer. Il fallait avoir les coudées franches ou un coup de pouce pour faire aboutir son projet. Les partisans de la léthargie et de la bureaucratie, parmi quelques élus et responsables, sont pour beaucoup dans cet état de fait. Désormais la décantation s'opère.

L'activité de ce comité s'est soldée par la remise des arrêtés d'exploitation à une dizaine d'investisseurs qui ont pu enfin redémarrer leurs projets, alors que d'autres ont pu disposer de leurs permis de construire, afin de concrétiser leurs projets. Avec cette relance des projets, des centaines d'emplois seront créés. Après plusieurs années d'attente, dans un dossier aussi sensible que l'investissement, d'autres opérations similaires seront lancées prochainement. Il aura fallu des instructions fermes du président de la République, qui a inscrit la nouvelle année sous le signe de la relance de l'économie, pour que celle-ci prenne effet.