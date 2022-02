Ils restent en prison! Comme il fallait s'y attendre, la cour d'Alger a confirmé le mandat de dépôt contre les 11 accusés dans l'affaire de l'escroquerie des étudiants, impliquant le fils d'une ancienne députée et des influenceurs. En effet, la chambre d'accusation de la cour d'Alger a refusé la demande de liberté provisoire introduite par les avocats des mis en cause. Ces derniers ont été mis sous mandat de dépôt le 20 janvier dernier par le juge d'instruction près du tribunal de Dar El Beïda. Leurs défenseurs ont tout de suite introduit un pourvoi en cassation, afin d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction et permettre à leurs clients de retrouver la liberté, étant placés sous mandat de dépôt. Certains autres influenceurs ont alors tenté «d'influencer» la cour en lançant une timide campagne sur les réseaux sociaux pour demander la libération de leurs «collègues». En vain. Le magistrat a choisi de les maintenir en détention provisoire jusqu'à ce que leur affaire soit programmée et qu'ils soient jugés. Il faut rappeler que cette affaire a défrayé la chronique en ce début d'année 2022. Elle a relégué au second plan les grands procès de corruption tels que l'affaire de Chakib Khelil et Sonatrach. Choquée par le sort réservé aux étudiants, l'opinion publique a pris à partie tous les accusés dans cette affaire. À leur tête, le propriétaire des agences de voyages et «cerveau» de l'escroquerie, Oussama Rezagui, mais aussi les 4 influenceurs qui ont fait la promotion des services proposés par Rezagui. Il s'agit de Farouk Boudjemline (Rifka), Numidia Lezoul, Mohamed Aberkane (Stanley). L'ado star», Inès Abdelli, est sous contrôle judiciaire, du fait de son statut de mineur. Avec 6 autres co-accusés, ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, faux et usage de faux, vol, escroquerie, blanchiment d'argent et trafic d'êtres humains».

«Traitée par la brigade centrale de lutte contre les crimes liés au crime organisé, ainsi que par la brigade criminelle, cette affaire a permis le démantèlement d'un réseau criminel composé de 12 individus dont 4 influenceurs sur les réseaux sociaux, lesquels ont recouru «à la tromperie, aux mensonges et à des manoeuvres frauduleuses» sous couvert d'une société commerciale dénommée Eurl Inside.com qui dispose de plusieurs sociétés écrans telles que future gate, à travers l'usage de spots publicitaires promotionnels et attractifs sur les pages des réseaux sociaux», a indiqué le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beïda, le jour de leur arrestation. La société fictive avait promis à ses victimes de leur assurer un visa et un accompagnement à l'aéroport international Houari Boumediene, en plus de l'accueil au niveau du pays hôte, et leur inscription à l'université.

Les investigations de la police judiciaire ont démontré que ladite société avait «obtenu des fonds en monnaie nationale et en devise et traite avec des bureaux à l'étranger, en coordination avec des personnes de différentes nationalités supposées assurer le paiement des frais, et ce avec la participation d'influenceurs connus via les réseaux sociaux, qui ont contribué, dans une large mesure, à faire la promotion de cette société écran en Algérie et à l'étranger». Les enquêtes préliminaires approfondies ont également démontré «l'exploitation de certaines victimes, qui s'étaient rendues à ces pays étrangers dans le cadre des études, dans des affaires douteuses, après épuisement de tout l'argent qu'elles avaient économisé pour retourner au pays». La police judiciaire a permis «la saisie de plusieurs biens et fonds illicites que détenaient les membres de cette organisation criminelle». Ces stars du Web croupiront donc en prison en attendant de connaître leur sort lors d'un procès qui s'annonce riche en rebondissements.

Affaire à suivre...