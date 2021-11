Les listes indépendantes pourraient créer la surprise dans la wilaya de Tizi Ouzou où elles ont de fortes chances de constituer un véritable concurrent au FFS (Front des forces socialistes), qui est le parti le plus présent dans un maximum de communes de la wilaya. C'est la première fois dans l'histoire que la wilaya de Tizi Ouzou enregistre un nombre aussi élevé de listes indépendantes en lice pour prendre les rênes de l'une des 67 communes que compte Tizi Ouzou: plus de 150 listes!

Les indépendants ont également de fortes chances de jouer les premiers rôles dans l'élection de la nouvelle Assemblée populaire de wilaya (APW). Les différentes sorties sur le terrain qu'effectuent les candidats de certaines listes indépendantes depuis le coup d'envoi de la campagne électorale montrent que les chances de ces candidats de jouer les premiers rôles lors du prochain scrutin sont grandes. C'est le cas plus particulièrement dans un certain nombre de communes de la wilaya dont la commune de Tizi Ouzou.

La liste indépendante «Tagmats», parrainée par le député Ouahab Aït Menguellet, a choisi de mettre le paquet sur les grands villages de la commune de Tizi Ouzou. Des sorties de proximité dans les villages Issiakhen Oumeddour, Tazmalt, Tala Atmane, Oued Falli, Chamlal, etc. ont été effectuées avec succès. Ce qui a encouragé les promoteurs de cette liste à aller de l'avant. Ces derniers ont rendu public un message, hier, où ils ont souligné: «Notre dévouement pour la région et notre abnégation à vouloir changer et à améliorer le cadre de vie local ont été perçus et compris par un bon nombre de nos concitoyens des différentes communes de notre wilaya, car notre vision de la gestion locale a démontré que c'est possible et que vouloir c'est pouvoir. C'est avec cette ferme volonté, qui ne faiblit pas, que le groupe des indépendants «Tagmats» s'est vu intégré par d'autres volontés positives des autres localités pour une meilleure cohésion des forces vives de notre wilaya et dans le but de prendre en charge, de la meilleure manière possible, la problématique réelle qu'est le développement. Et ceci par leurs contributions à mettre du sien de chacun, car notre wilaya en dépend».

Les candidats des listes indépendantes Tagmats, présents dans la commune de Tizi Ouzou et dans des dizaines de communes de la wilaya ainsi qu'à l'APW ont ajouté: «Notre credo est le développement,

‘‘Tagmats'' au coeur du développement et notre seul et unique objectif est de travailler sans ménager aucun effort pour répondre favorablement aux doléances légitimes de nos concitoyens.» Les listes des candidats indépendants «Tagmats», sont présentes dans les communes de Maâtkas, Aïn El Hammam, Ait Yahia, Aïn Zaouia, Tigzirt, Draâ Ben Khedda, Iboudrarene, Ath Douala, Larbaâ Nath Irathen, Iferhounene, Sidi Naâmane, etc. D'autres listes indépendantes ont aussi réussi à marquer la campagne électorale à leur manière. C'est le cas de la liste dénommée «Tighri n wegdud», entre autres, où se porte candidat, Ali Bacha, frère du regretté Mustapha Bacha, l'un des 24 détenus du printemps berbère et membre fondateur du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) ainsi que Hocine Haddou, figure connue du théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou.

La liste indépendante «Assirem» est présente pour tenter d'arracher une bonne place à l'APW. Elle est conduite par Yassine Aissiouène, ex-député du RCD. On retrouve en son sein de nombreux autres anciens militants du RCD, un parti qui boycotte les prochaines élections municipales mais qui est présent toutefois indirectement à travers de nombreuses listes indépendantes.