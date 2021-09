Les préparations en vue des prochaines élections locales prévues le 27 du mois de novembre prochain se poursuivent dans la wilaya de Tizi Ouzou à une cadence appréciable. Jusqu'à hier, cette échéance importante pour le développement local est marquée par plusieurs caractéristiques.

La première est la hausse du nombre de personnes inscrites pour pouvoir exprimer leur voix et faire leur choix sur les candidats en lice. Selon le président de la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections, Cherif Aït Grine, le nombre des inscrits a, en effet, atteint les 698054.

Toujours au chapitre des statistiques, le même intervenant a fait état de quelque 704 centres de vote et 1744 bureaux de vote répartis à travers les 67 communes que compte la wilaya de Tizi-Ouzou.

Évoquant la course aux sièges, qui a déjà démarré dans la wilaya, le président de la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections, Cherif Aït Grine a dénombré une dizaine de partis en course pour les sièges des Assemblées populaires communales.

Des listes partisanes dominées par les listes indépendantes qui sont, elles, au nombre de 139, toujours dans le cadre de la course aux sièges des APC. Au chapitre des listes pour les sièges de l'Assemblée populaire de wilaya, Cherif Aït Grine a fait état de six listes partisanes. Un nombre égal à celui des listes indépendantes qui étaient, jusqu'à hier, au nombre de 6 en attendant les prochains jours.Ainsi, selon les chiffres révélés, hier, par le président de la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections, Cherif Aït Grine, il apparaît que les listes indépendantes sont fortement dominantes au niveau des communes.

Un chiffre qui indique, si besoin est, que les partis politiques n'ont pas convaincu durant les dernières mandatures.

Cette situation aura, ainsi, amené les populations à s'intéresser aux compétences indépendantes, loin des chapelles partisanes et politiques. Un constat qui fait ressortir que les communes n'ont pas besoin de personnes partisanes et politiques mais juste de personnes animées par la volonté de servir leurs concitoyens.

Enfin, il est à rappeler que les élections locales dans la wilaya de Tizi Ouzou seront marquées, cette fois, par l'absence du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) et la présence du Front des forces socialistes (FFS), deux partis fortement implantés dans les communes de la wilaya de Tizi-Ouzou. Cette fois, le FFS part à la course sans grand rival, mais il ne faut pas sous-estimer les autres formations politiques qui commencent à s'installer. Beaucoup de communes ont été gérées par le FLN qui a fait son retour après une longue absence. Cependant, pour beaucoup de citoyens, les élections locales ne revêtent pas une grande importance politique car la gestion locale a besoin plutôt de compétences. Ce qui fera que les indépendants auront beaucoup de chances de rafler la mise.