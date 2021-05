Une semaine après le coup d’envoi donné à la campagne électorale, les candidats indépendants gagnent du terrain et continuent d’occuper le terrain. Dans leur ascension, ils semblent vouloir jalonner en force les chemins qui mènent vers l’hémicycle de Zighout Youcef en doublant d’argumentaire et des explications en rencontrant l’électorat d’Oran. C’est le cas des postulants regroupés dans «La liste populaire d’Oran» qui mettent les bouchées doubles en faisant valoir leur programme basé essentiellement sur «l’accompagnement des jeunes porteurs de projets pour concrétiser leurs idées sur le terrain». Il s’agit, pour eux, d’une priorité contenue dans leur programme électoral.

Le candidat Touimi Boualem, a indiqué que « le projet électoral de cette liste se concentre principalement, lors des rencontres de proximité dans le cadre de la campagne électorale, sur la catégorie de jeunes porteurs de projets et idées innovantes qui revendiquent des assiettes foncières au niveau des zones d’activités pour concrétiser leurs projets», expliquant que «l’intérêt porté aux jeunes porteurs de projets est motivé par le souci de les encourager à contribuer à une relance économique du pays». Dans ce sillage, il a précisé que «la liste populaire d’Oran œuvrera à la mise en place de mécanismes qui contribueront à la création de zones d’activités au niveau des 26 communes de la wilaya d’Oran, pour être exploitées par des porteurs de projets et assurer également des revenus à ces collectivités locales».

La même source ajoute que «nous prenons en compte les jeunes cadres compétents et intègres issus des neuf daïras de la wilaya », soulignant que «notre programme est ambitieux, basé essentiellement sur la promotion et le développement local et attirer les opportunités d’investissement assurant un véritable décollage économique dans la capitale de l’Ouest du pays ». Les secteurs visés sont, selon le même candidat, multiples et variés à savoir les énergies renouvelables, de l’industrie alimentaire ainsi que des industries de transformation et agricoles», faisant savoir que «ce programme électoral vise l’amélioration du service public, le développement des systèmes sanitaire et éducatif, ainsi que la promotion du secteur du tourisme.

Idem pour les candidats de la liste des indépendant baptisée au nom de La justice sociale». Ces derniers proposent plusieurs projets viables pour la «conscientisation de la transparence et l’équité en matière d’offre d’emplois et de développement de l’entrepreneuriat», a indiqué le candidat de cette liste, Tayeb Mohamed.