Entre la gestion du volet financement de la campagne électorale, et celle de l'enregistrement des listes électorales, l'Anie redouble d'efforts pour instaurer un climat de concertation et de dialogue, en vue de trouver les solutions adéquates à tous les cas de litiges. Il faut dire qu'en substance, le défi majeur est de faire barrage à l'introduction de l'argent sale dans le système électoral et rompre définitivement avec les anciennes pratiques. Une tâche qui s'avère des plus compliquées, du fait qu'elle implique l'application des nouvelles règles et la mise en place de nouveaux mécanismes qui pourraient susciter, en plus d'une résistance au changement, une incompréhension, voire une mauvaise interprétation des décisions prises par l'Autorité nationale indépendantes des élections. Le fait de voir des listes de partis rejetées par cette dernière, demeure un fait nouveau dans le processus électoral et annonce une rigueur, une fermeté qui ont longtemps fait défaut à la gestion du processus électoral, d'autant plus que ces décisions sont motivées par la recherche de l'origine des financements. À cet effet et après la rencontre avec les partis, le président de l'Anie, Mohamed Charfi s'est réuni, dimanche dernier, à Alger, avec les représentants des listes indépendantes. Au centre des discussions, s'impose à la lumière des derniers événements, l'impératif de débattre autour des solutions proposées pour aboutir à un consensus nécessaire, pour le bon déroulement de ces élections. Dans ce sens, Charfi a tenu à préciser que «le recours à l'ordre alphabétique des candidats visait à éloigner l'argent sale et mettre fin au phénomène d'achat de la place de tête de liste, soulignant l'engagement de l'Autorité à reconsidérer cette question à l'avenir, en trouvant une formule qui concilie l'effort visant à barrer la route à l'argent et la structure sociale de l'Algérie». Seule alternative pour contrer les pratiques mafieuses qui régnaient durant les dernières décennies, est de fournir à l'électeur un climat de confiance et de transparence à même de lui permettre de renouer avec l'acte de vote et de choisir ses représentants en toute liberté. Il y a lieu de souligner l'aspect positif d'une période d'adaptation et d'acclimatation avec les nouvelles règles, d'autant plus que ces dernières sont dictées par un système informatique affecté spécialement à cette tâche. Pour bon nombre d'observateurs, il est normal que les nouveaux paradigmes de gestion rencontrent de la friction au départ. Ce n'est que lors de la valorisation des actions qu'apparaîtront les résultats de cette vision. L'aspect inédit de ce rendez- vous électoral et l'importance des enjeux qui y sont engagés, imposent une approche efficiente et sans failles, à laquelle devraient s'ajouter, la prudence et l'ingéniosité de trouver un équilibre entre l'impératif d'apporter des réponses aux attentes des citoyens, et la réussite de la mise en oeuvre des outils efficaces pour le contrôle et la gestion des différentes étapes de l'organisation de ces élections. d'autre part, et devant l'urgence d'être fin prêt pour le jour, «J», l'Anie autant que tous le parti-cipants, devrait conjuguer ses efforts pour éviter d'engendrer des opportunités de manipulation pour les ennemis de la nation, qui sont à l'affût de la moindre faiblesse du système et n'hésiteraient pas à redéployer leurs forces pour compromettre ce rendez-vous électoral.

Par ailleurs, Charfi est revenu sur l'attribution du numéro d'identification des listes électorales soulignant que «les listes qui ne sont pas encore tranchées en raison du rejet de candidature de certains candidats pour différentes raisons ont obtenu des numéros d'identification temporaires, en attendant le sort des recours et le remplacement des candidats exclus».