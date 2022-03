Le rôle de l'imam a été encore une fois reposé par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi. C'est un sujet qui renseigne sur l'enjeu que constituent un discours religieux et ses conséquences directes sur la société. Le ministre Youcef Belmehdi a exhorté les imams «exploitez les espaces électroniques pour orienter la population!». L'acquisition des connaissances techniques et l'accès au monde du numérique sont un outil qui facilite la tâche à l'usager dans n'importe quelle entreprise. Certes, les imams affichent un retard drastique en ce qui concerne l'utilisation des moyens qu'offrent les technologies de l'information et de la communication (TIC). Les imams sont confrontés à un sérieux problème de formation et d'ouverture sur les expériences et les connaissances nouvelles dont le monde contemporain fait preuve. Cette faille a participe de la dégradation de la posture de l'imam à cause de sa déconnexion du monde réel où le savoir pluridimensionnel est en train d'imposer son autorité et de gagner le terrain de par le monde. Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a appelé les imams à «élaborer des programmes sur les réseaux sociaux prônant la cohésion et la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays. Et inciter les Algériens à servir leur pays et à lutter contre toutes formes de corruption, d'extrémisme et de monopole», a-t-il martelé.Les réseaux sociaux sont devenus un espace de choix des millions de jeunes pour s'«informer» et se faire une opinion sur les questions de l'heure et les thèmes qui suscitent l'intérêt de la majorité. La religion est l'un des sujets qui se font répandre d'une manière chronique sur l'espace virtuel. L'extrémisme religieux et l'intolérance trouvent leur terreau dans le monde du Net. Sa propagation est telle que la violence dans le réel s'exprime d'une manière très forte et manifeste. Le contenu diffusé sur les réseaux sociaux est sélectionné d'une manière délibérée pour semer la discorde et les divisions au sein de la société et frapper de plein fouet sa cohésion sociale. Les imams algériens doivent s'arrimer aux exigences imposées par la mondialisation de l'information et de la communication. La propagande se réfère aux thèmes sensibles comme la religion et le communautarisme pour cibler un pays et infester sa société. La problématique des programmes est toujours posée, c'est la trame de fond même de la question inhérente à l'extrémisme religieux et ses conséquences néfastes sur l'Etat et la société. Les imams sont interpellés pour assimiler les sciences modernes dont la pluridisciplinarité est une caractéristique notable. Revoir le programme en termes de prêche ou de prédication, cela suppose la rupture avec la conception traditionnelle quant au traitement des événements et les récits du patrimoine arabo-musulman. Les traitements critique et historique sont à même de démasquer les apprentis sorciers qui utilisent la religion comme fonds de commerce de choix dans la perspective d'entraîner les jeunes dans une voie de radicalisme mortifère. Les imams doivent s'impliquer avec force dans le domaine des connaissances normatives telles que l'anthropologie, la théologie comparée et l'archéologie appliquée. C'est de cette façon que l'imam pourrait construire une démarche consistante et rationnelle pour qu'il puisse assimiler les contradictions de son époque et les enjeux de son monde.Il y a urgence de revoir tout le programme et les methodes suivis par les imams concernant la prédication et les prêches qu'ils dispensent aux jeunes en particulier. Il faut rompre avec la clôture dogmatique et le recours aux récits qui sont dans la plupart des cas des fabulations tissées,bten des siècles après. L'imam est face à un enjeu de taille, à savoir son adhésion dans le XXIème siècle ou de rester dans l'atmosphère «figée» d'un monde archaïque qui ne fera que compliquer le statut et la mission de ce dernier. L'extrémisme ne peut être vaincu que par la maîtrise de sa genèse et ses causes historiques. L'imam doit s'abreuver de nouveaux outils scientifiques et philosophiques à même de lui permettre de s'intégrer dans la nouvelle approche critique qui sera en mesure de lutter contre l'extrémisme violent et toutes les formes d'intolérance.