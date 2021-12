Les thématiques constituant la base de réflexion, arrêtées par le ministère de l'Industrie au cours de cette conférence de relance de l'industrie, ont alimenté des débats vifs et passionnés au sein des quatre ateliers mis en place. Les ateliers n'étaient pas marqués du sceau du huis clos. La presse pouvait y prendre part librement. Au cours de la matinée de la deuxième journée de cette «rencontre de la dernière chance», comme s'accordent à le préciser certains responsables et experts, la réflexion autour de la relance des activités industrielles avance de manière satisfaisante, aux yeux des organisateurs. Experts, responsables de secteurs ministériels, P-DG de groupes industriels étatiques, responsables centraux de ministères, économistes, directeurs et responsables locaux, représentants et responsables d'institutions financières et bancaires, importateurs et exportateurs, etc. confrontent leurs idées, en vue d'une solution urgente et globale, afin de trouver les solutions idoines pour une relance efficace et efficiente. Les débats ont lieu dans le calme et la sérénité, mais souvent empreints de passion et de tension sournoises. C'est le cas de cet importateur, spécialisé dans les arômes et autres produits agroalimentaires, qui s'est senti abandonné, sans accompagnement à l'étranger. «Nous avons participé à des foires avec la Safex, mais ce sont des foires généralistes, ce qui n'est pas notre créneau... Nous nous sommes déplacés à Istanbul où nous avons été ravis par l'accueil et le Feed-Back des Turcs... Mais nous nous sommes sentis orphelins, parce que nous n'étions pas accompagnés de nos responsables, comme les autres pays... C'est très important pour nous», lancera-t-il à l'adresse des modérateurs de l'atelier «Appui aux entreprises et promotion du produit national et des exportations». Ces derniers annoncent, d'ailleurs, «une prochaine rencontre, au cours de la semaine prochaine pour approfondir la réflexion et s'accorder autour des solutions à mettre en oeuvre». Des opérateurs se sont dits préoccupés par le volet relatif à la recherche et le développement, qui ne trouve aucun écho auprès de la tutelle. Certains proposeront de passer «des conventions ou des mémorandums entre le secteur de l'industrie et celui des finances notamment, ainsi que celui de l'enseignement supérieur, afin de bénéficier du volet de la formation, mais aussi du volet de la recherche et développement». Dans ce cadre, on ne manquera pas de mettre le doigt sur «les dysfonctionnements structurels entre les différents secteurs, qui entachent l'interopérabilité institutionnelle... Il n'y a pas une coordination entre les institutions nationales», martèlera une intervenante du secteur des impôts. Certains autres intervenants dans cet ateliers, proposeront la mise en place d'une plateforme pour les investisseurs et les projets innovants, afin de faciliter leurs démarches. Un jeune intervenant spécialisé dans l'import-export a estimé qu'«il ne faut pas attendre qu'il y ait une surproduction pour passer à l'exportation...». D'autres se plaindront «des droits de douane excessifs, dépassant parfois les prix de revient des intrants importés». Ils seront relayés par un jeune expert, qui expliquera qu'«'il est plus facile et moins coûteux d'importer un matériel de chaîne de froid, que d'en fabriquer sur place, étant donné les fortes taxes et les redevances, qui flambent les prix de revient». L'instabilité des lois a été au centre de grandes interventions entre experts, responsables centraux et opérateurs économiques.

La communication institutionnelle, l'inexistence d'une base de données et d'information sur le tissu économique et industriel, ainsi que l'absence d'une cartographie industrielle, pose problème pour différents acteurs et intervenants dans le secteur. Un directeur de l'industrie d'une wilaya du Sud révélera qu'il faut pour un investisseur «pas moins de 300 autorisations ou dossiers pour pouvoir prétendre entamer son projet». Un opérateur dira que pour pouvoir acheminer ses produits à l'export vers Taïwan, il est soumis à des délais excessivement prolongés. D'autres par contre, ne se contenteront pas de dresser des constats, proposeront des formules en guise de solutions. Le sénateur Benzaim s'insurgera, quant à lui, contre les bureaucrates qui gangrènent l'administration. «Ouvrez les portes aux opérateurs et aux investisseurs, dialoguez avec les gens, ne fermez pas vos bureaux», s'exclamera-t-il.

À l'atelier «Gouvernance des entreprises publiques», le constat est amer et alarmant. Sur fond de restructurations, d'opérations de mise à niveau et d'interférences dans la gestion des entreprises étatiques, c'est tout un tissu industriel qui a été disloqué et anéanti, au fil des années. Mais au-delà des constats et des diagnostics établis depuis des années, c'est la recherche d'une stabilité et d'une autonomie de gestion, qui revient dans les débats et les questions des uns et des autres. L'entreprise publique est à la recherche d'un statut et d'une législation qui prend en considération, son développement et son exportation. Au vu des débats qui ont cours, l'on serait tenté de dire que la prise de conscience a été comprise, reste à trouver les meilleures formules et les instruments à même de mettre en oeuvre cette relance industrielle.