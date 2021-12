Suite aux instructions du ministre de la Santé, les hôpitaux de la wilaya de Tizi Ouzou commencent à se préparer à faire face à l'arrivée d'une 4e vague de Covid-19 dans les jours qui viennent. Les responsables locaux entament, en effet, un travail de préparation, juste après les instructions données, avant-hier, par le ministre de la Santé qui s'était, pour rappel, réuni avec les directeurs de la santé de toutes les wilayas par visioconférence. Une réunion durant laquelle les responsables de son secteur, au niveau des wilayas, ont été instruits de réserver des établissements hospitaliers à l'effet d'accueillir des malades de Covid-19.

Dans cette optique, la wilaya de Tizi Ouzou, qui a connu de bien plus fortes précédentes vagues, semble déjà arrimée à cette éventualité via un système qui a déjà fait ses preuves dès la survenue de la 1ère vague. Une préparation qui semble, par ailleurs, être bien entamée, d'autant plus que les établissements sanitaires ont été en grande partie dotés de matériels et d'équipement nécessaires, à l'instar des concentrateurs d'oxygène qui ont été acquis via les budgets de l'Etat mais aussi grâce à des quêtes faites par des citoyens.

Aujourd'hui, il est évident que le personnel de santé, est prêt. Ce même personnel, à travers la wilaya en particulier et à travers le pays en général, a acquis une grande expérience qui fait qu'il est mieux préparé pour faire face à la pandémie. Une meilleure capacité acquise après les trois précédentes vagues et surtout la 1ère, qui a été la plus difficile. Toutefois, la difficulté, affirment certains médecins, réside non pas dans les capacités techniques renforcées par l'expérience, mais plutôt dans l'état d'esprit de la communauté médicale qui est fatiguée, à cause, du stress permanent qui dure depuis deux longues années.

Pour rappel, il est à noter que la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou en concertation avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, a décidé, la semaine dernière, de fermer plus d'une quarantaine d'écoles après avoir détecté des dizaines de cas de Covid-19 chez des enfants et le personnel. Plus de 73 cas ont été, en effet, signalés dans 63 écoles entre établissements des cycles primaire, moyen et secondaire.

Au sujet du secondaire justement, il convient de rappeler que deux établissements ont été fermés dans la foulée. Quelques jours auparavant, un premier lycée a été fermé dans la commune d'Azazga, après la détection de cas de Covid-19 chez des élèves.

Enfin, notons que les populations, même avec du retard, au chapitre de la vaccination, à l'instar de tout le pays, réagissent bien aux appels à la vigilance, en matière de gestes barrières.

De plus en plus de personnes portent des masques de protection et observent la distanciation sociale, surtout dans les commerces et les lieux publics, fermés, à l'instar des salles d'attente au niveau des banques, des assurances, des mairies et autres organismes publics. Dans les transports, c'est le même constat qui est dressé avec de plus en plus de personnes portant des bavettes.