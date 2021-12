La sonnette d'alerte semble tirée. À Oran, il semble qu'aucun enseignement n'a été tiré des trois cauchemardesques premières vagues ayant emporté, dans leur sillage, plusieurs dizaines de personnes. La Covid- 19 continue à sévir, à telle enseigne que le taux d'occupation des lits a dépassé le seuil des 80% au cours des derniers jours, a-t-on appris, jeudi, de la direction locale de la santé. Il s'agit des hôpitaux de Nedjma et d'El Karma. Ces derniers sont, d'ores et déjà saturés, alors que la 4e vague commence à sévir. Le chargé de la communication de la direction de la santé, Youcef Boukhari, affirme que «les lits Covid-19, au nombre de 320, répartis entre ces deux hôpitaux, sont actuellement occupés à un taux de 83%», ajoutant que «la moyenne des nouveaux cas de Covid-19 est passée de 45 cas par jour, récemment, à une cinquantaine ces derniers jours». La même source a ajouté que «la wilaya compte actuellement 12 cas en réanimation dont sept patients intubés». Pour faire face au pic et alléger les hôpitaux de Nedjma (ex-Chetaibo), les responsables locaux en charge de la santé ont anticipé les événements, tout en prenant en compte toutes les éventualités. «Nous avons équipé l'hôpital de Gdyel», a ajouté le responsable de la communication, expliquant que «cet établissement, d'une capacité de 240 lits, a été équipé et préparé à une telle éventualité». La même source précise que «les essais des ports d'oxygène ont été finalisés». L'établissement hospitalier de Gdyel (ex-Saint-Cloud) est mobilisé en prenant en compte la carte sanitaire avalisée localement. Celle-ci vise le renforcement des moyens mis en place, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et la recrudescence de la pandémie. Ces deux hôpitaux seront, tel expliqué par la même source, réservés au traitement des cas jugés lourds. Ladite source a ajouté que «le nouvel hôpital a été équipé d'un générateur d'oxygène». Les moyens humains ne risquent pas de manquer. Des équipes médicales relevant de l'EHU 1er Novembre 1954 seront mobilisées dans cet hôpital, dont les travaux ont été lancés en 2013 et équipé durant l'année en cours. Dans un autre chapitre, la vaccination se poursuit un peu partout dans plusieurs localités de la wilaya. Outre les centres ouverts à travers le territoire de la wilaya, la direction de la santé fait état «de plus de 70 pharmacies d'officine de la wilaya assurant la vaccination contre la Covid-19» souhaitant «davantage d'engouement pour la vaccination, de la part des citoyens». D'autant que «les doses de vaccin sont disponibles.». Ces pharmacies sont quotidiennement approvisionnées en doses de vaccins, par la direction de la santé, selon leur demande. «Nous livrons quotidiennement jusqu'à 100 doses à certaines pharmacies», fait savoir la même source. La direction de la santé vient de mettre un nouveau mode de prise en charge des patients atteints de maladies chroniques ou encore alités, se trouvant dans l'incapacité de se déplacer dans les structures sanitaires. Il s'agit principalement de patients souffrant de maladies liées à l'obésité et autres. «Ces malades chroniques seront vaccinés à domicile», a-t-on annoncé, expliquant que «chaque Etablissement public de santé de proximité (Epsp) dispose d'un véhicule pour les soins à domicile».