Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, aujourd'hui à Alger, la cérémonie de distinction des premiers lauréats aux examens du baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen (BEM), session 2022. Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée au Palais du peuple, le président Tebboune a remis des médailles, des cadeaux symboliques et des sommes d'argent aux premiers lauréats. Le président de la République est arrivé, ce matin, au Palais du peuple (Alger) pour présider cette cérémonie. A son arrivée , il a passé en revue un détachement de la Garde républicaine qui lui a rendu les honneurs et a été accueilli par les hauts responsables de l'Etat. Pour rappel, le taux de réussite au Baccalauréat (session 2022) a atteint 58,75% avec 889 élèves ayant obtenu la mention "Excellent". S'agissant du BEM, le taux de réussite est de 59,16% et le nombre d'élèves ayant obtenu la mention "Excellent" a atteint 5.364.