L'atterrissage de l'avion qui doit ramener les héros de l'Algérie était toujours attendu au moment où nous mettions sous presse. Mais sans conteste, une deuxième nuit consécutive de liesse sera célébrée. «Champions! Champions!», ne manquera pas de scander la foule aux couleurs vert et blanc, déjà amassée aux alentours de l'aéroport Houari Boumediene. Malgré l'heure tardive et le froid, les férus sont venus attendre les Fennecs pour les acclamer, au lendemain de leur sacre en Coupe arabe des nations. Une fois reçus par les officiels à l'aéroport Houari Boumediene, les 23 joueurs et leur entraîneur seront hissés sur un bus à impériale, frappé de l'inscription «Nous sommes fiers de vous» et recouvert d'une immense photo des vaillants guerriers de Madjid Bougherra. Le cortège des Fennecs devra emprunter l'autoroute du front de mer au milieu des youyous et du célèbre «One, two, three viva l'Algérie», entonné en choeur par les mordus de la balle ronde. Il fera escale au 1er Mai où des centaines de fans attendaient depuis des heures le passage de leurs héros, revenus de Doha avec le premier trophée arabe conquis après une bataille sans merci où ils ont réussi à dompter les aigles de Carthage grâce aux frappes splendides de Sayoud et Brahimi. Après le bain populaire, une cérémonie officielle sera organisée en l'honneur de la Sélection nationale de football qui sera reçue par le président de la République.